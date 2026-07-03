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Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 3.7.2026: Đô Mỹ giảm mạnh, các ngoại tệ khác tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
Giá USD trong và ngoài nước đồng loạt giảm trong khi các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng trở lại.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm tỷ giá trung tâm thêm 2 đồng, xuống 25.203 đồng mỗi USD. Các ngân hàng đồng loạt giảm giá USD thêm 2 - 10 đồng, trong đó giá mua giảm mạnh hơn so với bán ra. Vietcombank mua vào 26.073 - 26.103 đồng, bán ra 26.463 đồng. ACB mua vào 26.080 - 26.110 đồng, bán ra 26.463 đồng. Vietinbank mua vào 26.037 - 26.87 đồng, bán ra 26.463 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng trở lại sau nhiều ngày sụt giảm. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 90 đồng, mua vào 29.244 - 29.539 đồng, bán ra 30.786 đồng; bảng Anh tăng 200 đồng, mua vào 34.204 - 34.549 đồng, bán ra 35.656 đồng; yen Nhật tăng 2 - 3 đồng, mua vào 158,17 - 159,77 đồng, bán ra 169,13 đồng…

Giá USD hôm nay 3.7.2026: Đô Mỹ giảm mạnh, các ngoại tệ khác tăng - Ảnh 1.

Ngân hàng giảm mạnh giá mua USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới sụt giảm mạnh, chỉ số USD-Index mất 0,55 điểm, xuống 100,85 điểm. Đồng USD giảm mạnh sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 6 cho thấy các doanh nghiệp đã tạo ra ít việc làm hơn nhiều so với dự báo. Các doanh nghiệp Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn đáng kể so với mức 110.000 việc làm mà các nhà kinh tế dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,2%, từ mức 4,3% của tháng trước. Ngay sau khi số liệu được công bố, thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Các nhà giao dịch trên thị trường hiện dự đoán xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 chỉ còn 54%, giảm từ 67% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

Trong những tháng gần đây, đồng USD được hỗ trợ nhờ kỳ vọng ngày càng lớn rằng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Ngoài ra, dòng vốn mạnh đổ vào các tài sản của Mỹ nhờ sự bùng nổ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cũng góp phần nâng đỡ đồng bạc xanh. Trước đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết vẫn kiên định với mục tiêu lạm phát 2%, song cũng lưu ý kỳ vọng lạm phát và các rủi ro lạm phát đã giảm bớt trong những tuần gần đây.

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