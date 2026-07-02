Giá USD hôm nay 2.7.2026: Đô la Mỹ tăng, còn EUR, bảng Anh… đi xuống

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 1 đồng, xuống 25.205 đồng mỗi USD. Các ngân hàng đồng loạt giảm giá USD nhưng vẫn duy trì ở mức kịch trần. Vietcombank mua vào 26.075 - 26.105 đồng, bán ra 26.465 đồng. ACB mua vào 26.090 - 26.120 đồng, bán ra 26.465 đồng. Vietinbank mua vào 26.055 - 26.105 đồng, bán ra 26.465 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 210 đồng, mua vào 29.158 - 29.452 đồng, bán ra 30.695 đồng; bảng Anh giảm 50 đồng, mua vào 34.017 - 34.360 đồng, bán ra 35.461 đồng; yen Nhật giảm 0,02 đồng, mua vào 156,13 - 157,71 đồng, bán ra 166,05 đồng…

Giá USD trên thị trường thế giới tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,22 điểm, lên 101,41 điểm. Đồng USD tăng giá trước thời điểm Mỹ công bố báo cáo việc làm. Tuy nhiên, đà tăng này bị thu hẹp sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cho biết, kỳ vọng lạm phát cũng như các rủi ro liên quan đến lạm phát đã giảm bớt trong những tuần gần đây. Phát biểu tại một diễn đàn quốc tế, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định sẽ kiên định với mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%. Ông cũng đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là trong vòng một năm tới, Fed sẽ xây dựng và bắt đầu sử dụng các dữ liệu kinh tế theo thời gian thực có chất lượng cao hơn, thay thế dần những báo cáo thống kê hiện nay mà ông cho là còn nhiều hạn chế. Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ nhờ kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất trong năm nay, trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận định triển vọng lạm phát sẽ cải thiện trong những tháng tới.