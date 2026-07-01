Giá USD hôm nay 1.7.2026: Đô Mỹ đứng yên trong khi yen Nhật tiếp tục lao dốc

Sáng 1.7, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.206 đồng như hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đứng yên ở chiều bán ra. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 26.106 đồng và giữ nguyên chiều bán ra 26.466 đồng; Ngân hàng ACB tăng 20 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.120 đồng nhưng cũng duy trì chiều bán ra ở mức 26.466 đồng…

Trong khi đó, nhiều ngoại tệ khác bật tăng trở lại. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank tăng 36 đồng so với hôm qua khi mua chuyển khoản 29.555 đồng, bán ra 30.802 đồng; bảng Anh tăng 51 đồng khi mua chuyển khoản 34.310 đồng, bán ra lên 35.409 đồng. Riêng yen Nhật tiếp tục giảm 0,5 đồng khi mua chuyển khoản xuống 157,69 đồng và bán ra 166,03 đồng...

Giá USD sáng 1.7 đứng yên trong khi yen Nhật vẫn đi xuống ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng trở lại khi chỉ số USD-Index đạt 101,31 điểm, tăng 0,04 điểm so với hôm qua. Trên thị trường thế giới, yen Nhật đã giảm xuống mức thấp nhất so với USD kể từ năm 1986. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày 30.6 cho biết, Tokyo sẵn sàng thực hiện "các biện pháp thích hợp" sau khi yen Nhật rơi xuống mức thấp nhất trong 40 năm so với USD. Đồng yen đã mất giá trong nhiều năm, chủ yếu do chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản. Trước đó, vào ngày 16.6, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã tăng lãi suất lên 1%, mức cao nhất kể từ năm 1995. Tuy nhiên, động thái này chỉ tạo ra tác động hạn chế tới thị trường, bởi giới đầu tư đánh giá nhiều khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ và tiếp tục gây tác động đến yen Nhật.

Trong khi đó, nhà đầu tư đang chờ dữ liệu thị trường lao động trong tuần này sẽ cung cấp thêm tín hiệu cho Fed. Đó là các báo cáo của ADP về việc làm tư nhân của Mỹ và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp quan trọng. Theo một số nhà phân tích, nếu các báo cáo đủ mạnh mẽ, nó có thể sẽ khiến Fed có khả năng nâng lãi suất trong năm nay. Từ đó hỗ trợ đồng bạc xanh duy trì ở mức cao...