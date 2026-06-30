Giá USD hôm nay 30.6.2026: Đô tự do quay đầu giảm

Sáng 30.6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.206 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương tự. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 5 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 26.126 đồng, bán ra 26.466 đồng. Trong khi đó, Ngân hàng ACB giảm 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 26.100 đồng nhưng cũng tăng 5 đồng ở chiều bán ra, lên 26.466 đồng… Ngược lại, giá USD tự do quay đầu giảm nhẹ khi được mua vào 26.520 đồng và bán ra 26.640 đồng, thấp hơn hôm qua 10 đồng.

Giá USD sáng 30.6 trong ngân hàng tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới không thay đổi nhiều. Chỉ số USD-Index xoay quanh 101,27 điểm, hầu như đứng yên so với hôm qua. Đồng bạc xanh ghi nhận tháng tăng mạnh nhất trong gần một năm qua. Theo CNBC, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận về việc tạm dừng các hành động quân sự và cho phép tàu thương mại lưu thông tự do qua eo biển Hormuz, sau một cuối tuần căng thẳng với các cuộc đáp trả quân sự khiến tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn chưa yên tâm nên đồng USD vẫn được lựa chọn là nơi trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh khi chỉ số Dow Jones lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa trên mốc 52.000 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch 29.6 (sáng 30.6 giờ Việt Nam), Dow Jones tăng 306,63 điểm, tương đương 0,59%, lên 52.182,74 điểm; S&P 500 tăng 1,18% lên 7.440,43 điểm và Nasdaq Composite tăng vọt 2,07%, lên 25.820,14 điểm. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh Phố Wall bước vào tuần giao dịch rút ngắn, khi thị trường chứng khoán Mỹ sẽ nghỉ giao dịch vào ngày 3.7 nhân dịp Quốc khánh Mỹ. Theo một số nhà phân tích quốc tế, các nhà quản lý quỹ có xu hướng "làm đẹp" danh mục đầu tư trước khi công bố báo cáo quý 2/2026 với khách hàng. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng rất mạnh từ đầu năm, nên không ít nhà đầu tư tranh thủ chốt lời để ghi nhận thành quả...