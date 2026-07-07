Giá USD hôm nay 7.7.2026: Đô la Mỹ đi ngang

Sáng 7.7, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.202 đồng/USD như hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng không thay đổi. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tiếp tục mua chuyển khoản 26.102 đồng, bán ra 26.462 đồng; Ngân hàng ACB tăng 10 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.110 đồng và cũng giữ nguyên chiều bán 26.462 đồng…

Giá USD tự do đi ngang khi vẫn được mua vào 26.500 đồng và bán ra 26.600 đồng. Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán trên thị trường tự do hiện ở mức 40 đồng, thấp hơn nhiều so với mức 350 - 360 đồng tại các ngân hàng.

Giá USD sáng 7.7 đi ngang ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới đi ngang khi chỉ số USD-Index đạt 100,9 điểm, không thay đổi nhiều so với hôm qua. Hiện giới đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), dự kiến được công bố trong ngày mai. Một số nhà phân tích quốc tế cho biết, nhà đầu tư sẽ phân tích kỹ biên bản này để tìm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ. Bất kỳ thông tin bất ngờ nào cũng có thể tạo ra biến động đáng kể trên thị trường.

Song song đó, yếu tố địa chính trị cũng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh. Khu vực Trung Đông đang xuất hiện những tín hiệu giảm căng thẳng sau bản ghi nhớ giữa Mỹ - Iran, nhưng tiến trình hòa hoãn khu vực vẫn đứng trước nhiều lực cản. Trong đó, eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng khó lường - nơi các tín hiệu nối lại thương mại đan xen với cuộc mặc cả về quyền kiểm soát hàng hải. Nhiều tín hiệu này cho thấy các bên đang tìm cách đưa thương mại vùng Vịnh trở lại quỹ đạo bình thường. Tuy nhiên, sự khôi phục đó chưa đồng nghĩa các tranh chấp đã được tháo gỡ, nhất là tại eo biển Hormuz. Điều này đồng nghĩa các tác động của cú sốc năng lượng đối với lạm phát Mỹ và kỳ vọng chính sách tiền tệ có thể chưa biến mất trong ngắn hạn...