Giá USD hôm nay 6.7.2026: Giữ đà tăng trong khi yen Nhật vẫn lao dốc

Sáng 6.7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.202 đồng/USD, giảm 1 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần tăng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 1 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản còn 26.102 đồng, bán ra 26.462 đồng. So với cuối tuần trước, Vietcombank giảm 11 đồng ở chiều mua nhưng tăng 9 đồng ở chiều bán ra. Tương tự, Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.100 đồng và cũng giảm 1 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.462 đồng…

Trong khi đó, tại Ngân hàng Vietcombank, giá euro được giữ nguyên so với cuối tuần qua khi vẫn mua chuyển khoản 29.600 đồng, bán ra 30.849 đồng. Ngược lại, bảng Anh giảm 22 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.544 đồng, bán ra 35.650 đồng; yen Nhật cũng giảm 2 đồng khi mua chuyển khoản 158,62 đồng và bán ra 167,87 đồng...

Giá USD sáng 6.7 tăng nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index đạt 100,93 điểm, tăng 0,07 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã có một tuần giảm mạnh sau khi báo cáo việc làm của Mỹ hôm thứ 5 đã hạ nhiệt kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất trong ngắn hạn. Thông tin cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ đã chậm lại vào tháng 6 và mức tăng biên chế trong hai tháng trước đó đã được điều chỉnh thấp hơn, khiến các nhà giao dịch cắt giảm đặt cược vào việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong ngắn hạn. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang dự đoán khoảng 45% cơ hội tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 sắp tới.

Đồng thời, việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn để đàm phán thỏa thuận hòa bình toàn diện giúp giá dầu hạ nhiệt. Điều này cũng khiến nhà đầu tư bớt lo lắng về lạm phát nên càng củng cố kỳ vọng Fed chưa vội nâng lãi suất. Ông Karl Steiner, trưởng bộ phận phân tích tại SEB cho biết, diễn biến này hiện phù hợp với quan điểm của họ rằng cuối cùng đồng USD sẽ yếu hơn.