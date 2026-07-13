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Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 13.7.2026: Ngân hàng đồng loạt giảm

An Yến
An Yến
Giá USD trong các ngân hàng quay đầu giảm ngược chiều tỷ giá trung tâm sáng đầu tuần.

Sáng nay (13.7), Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.220, tăng 6 đồng so với cuối tuần qua. Ngược lại, giá USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu giảm. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng khi mua chuyển khoản xuống 26.080 đồng và bán ra 26.460 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.070 đồng và cũng giảm 40 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.430 đồng…

Giá USD hôm nay 13.7.2026: Ngân hàng đồng loạt giảm- Ảnh 1.

Giá USD sáng 13.7 trong ngân hàng đồng loạt giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, một số ngoại tệ khác cũng tiếp tục giảm. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 138 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 29.463 đồng, bán ra 30.706 - 30.844 đồng; bảng Anh giảm 134 đồng khi mua chuyển khoản còn 34.582 đồng, bán ra 35.690 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,52 đồng khi mua chuyển khoản xuống 158,06 đồng và bán ra 167,27 đồng...

Giá USD thế giới tăng nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index đạt 101,2 điểm, tăng 0,25 điểm so với cuối tuần qua. Một số nhà phân tích cho rằng, vị thế của đồng USD nhìn chung vẫn được củng cố bởi lập trường cứng rắn từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Điển hình, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang New York, ông John Williams nhấn mạnh lạm phát tại Mỹ hiện vẫn ở mức quá cao. Do đó, các nhà hoạch định chính sách của Fed đang phải tích cực đánh giá nhiều kịch bản lạm phát khác nhau, đặc biệt trong bối cảnh triển vọng kinh tế đang chịu tác động lớn từ giá năng lượng, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và các xu hướng năng suất lao động...

Bên cạnh đó, theo Reuters, tại khu vực Trung Đông, Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các đòn tập kích quy mô lớn, trong khi những tuyên bố cứng rắn từ 2 bên càng gây thêm căng thẳng. Rạng sáng 12.7, quân đội Mỹ mở đợt tấn công thứ 3 trong vòng một tuần nhằm vào Iran, sau khi Mỹ cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chặn tàu container M/V GFS Galaxy tại eo biển Hormuz... Điều này cũng góp phần duy trì đồng USD đứng ở mức cao.

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