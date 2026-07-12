Giá USD hôm nay 12.7.2026: Ngân hàng giảm chiều mua, tăng chiều bán

Sáng 12.7, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần tăng ở chiều bán nhưng lại giảm chiều mua. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.090 đồng, bán ra 26.470 đồng, giảm 13 đồng ở chiều mua nhưng tăng 7 đồng ở chiều bán sau một tuần. Tương tự, Ngân hàng ACB giảm 30 đồng ở chiều mua chuyển khoản sau một tuần, xuống 26.070 đồng và cũng tăng 7 đồng ở chiều bán ra, lên 26.470 đồng…

Một số ngoại tệ khác giảm ngược chiều USD. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 5 đồng sau một tuần khi mua chuyển khoản xuống 29.595 đồng, bán ra 30.844 đồng; yen Nhật cũng giảm 2,08 đồng khi mua chuyển khoản còn 158,55 đồng và bán ra 167,79 đồng. Trong khi đó, bảng Anh tăng 152 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.712 đồng, bán ra 35.824 đồng...

Giá USD tăng ở chiều bán ra nhưng giảm chiều mua vào trong tuần này ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới ghi nhận đi lên trong tuần. Chỉ số USD-Index đạt 100,97 điểm, tăng 0,1 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh trong tuần có lúc sụt giảm sau khi giá dầu giảm khiến nhà đầu tư bớt lo ngại lạm phát. Tuy nhiên, sau khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran bùng nổ trở lại thì đồng bạc xanh cũng hồi phục. Phát biểu trên CNBC, ông Thierry Wizman, chiến lược gia FX tại Macquarie, cho rằng nếu giá dầu không tăng thêm, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Kevin Warsh sẽ có thêm cơ hội để giảm bớt hướng đi chính sách diều hâu. Mặt khác, nếu giá dầu tăng vọt trở lại, hy vọng các ngân hàng trung ương khác sẽ thấy cần phải quay trở lại chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự đoán khoảng 69% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Giới đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang số liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố vào tuần tới cùng phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ...



