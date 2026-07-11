Giá USD hôm nay 11.7.2026: Ngân hàng giảm mạnh

Các ngân hàng giảm giá USD, trong đó giá mua giảm nhiều hơn bán ra. Vietcombank giảm giá mua 14 đồng, xuống 26.060 - 26.090 đồng, bán ra giảm 4 đồng, còn 26.470 đồng. ACB giảm 40 đồng giá mua vào, còn 26.040 - 26.070 đồng, bán ra giảm 41 đồng, còn 26.430 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 1 - 3 đồng, mua vào còn 29.300 - 29.595 đồng, bán ra 30.844 đồng; bảng Anh giảm 13 đồng, mua vào 34.365 - 34.712 đồng, bán ra 35.824 đồng…

Ngân hàng giảm mạnh giá mua USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Index thêm 0,06 điểm, lên 100,97 điểm. Đồng USD gần như ít biến động vào ngày cuối tuần khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, nơi các cuộc đối đầu mới giữa Mỹ và Iran trong tuần này đã làm dấy lên lo ngại về triển vọng giá năng lượng, lạm phát toàn cầu cũng như tác động đối với chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn. Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz được ghi nhận có dấu hiệu chậm lại trong ngày thứ sáu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tiếp tục các cuộc đàm phán và phía Mỹ đã đồng ý, nhưng khẳng định lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 6 hiện đã "không còn hiệu lực".

Trong khi đó, đồng yen tăng giá và đang hướng tới mức tăng theo ngày mạnh nhất trong hơn một tuần, sau khi Nhật Bản cho biết sẽ khuyến khích các quỹ hưu trí gia tăng tỷ trọng nắm giữ các tài sản tài chính trong nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho hay chính phủ đang triển khai các biện pháp, trong đó có việc khuyến khích Quỹ Đầu tư Hưu trí Chính phủ Nhật Bản (GPIF), quỹ hưu trí lớn nhất thế giới, thực hiện "các khoản đầu tư lớn hơn đáng kể vào các tài sản tài chính của Nhật Bản". Đồng yen tăng 0,44% so với đồng USD, lên 161,67 yên/USD, sau khi có thời điểm đạt 161,26 yen/USD. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, đồng USD vẫn tăng khoảng 0,2% so với đồng yen.