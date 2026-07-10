Giá USD hôm nay 10.7.2026: Đô la Mỹ, EUR, bảng Anh… cùng tăng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá trung tâm thêm 3 đồng, lên 25.214 đồng. Giá USD của các ngân hàng thương mại cũng tăng thêm 3 đồng ở chiều bán ra và lên mức cao kịch trần. Vietcombank bán USD 26.474 đồng, nhưng ở chiều mua vào giảm 7 đồng mỗi đô, còn 26.074 - 26.104 đồng. ACB mua vào 26.080 - 26.110 đồng, bán ra 26.471 đồng. Vietinbank mua vào 26.042 - 26.092 đồng, bán ra 26.472 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng tiếp tục tăng. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 30 đồng, lên 29.300 - 29.598 đồng, bán ra 30.845 đồng; bảng Anh tăng 70 đồng, mua vào 34.378 - 34.725 đồng, bán ra 35.837 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD-Index mất 0,05 điểm, xuống 100.94 điểm. USD giảm phiên thứ hai liên tiếp khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran một lần nữa leo thang sau các cuộc tấn công trả đũa từ cả hai phía. Iran đã tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại những quốc gia vùng Vịnh láng giềng, sau khi Mỹ không kích các tỉnh ven biển phía nam và khu vực miền Đông của Iran. Diễn biến này làm gia tăng căng thẳng và tiếp tục thử thách thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập cách đây ba tuần giữa hai bên.

Các số liệu mới cho thấy, thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì ổn định, khiến giới đầu tư tiếp tục tập trung vào nguy cơ lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Về dữ liệu kinh tế Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần giảm 2.000 đơn, xuống 215.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 218.000 đơn của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát. Số liệu này thể hiện thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì trạng thái ổn định, qua đó tiếp tục củng cố quan điểm rằng nền kinh tế vẫn đủ sức chống chịu trước môi trường lãi suất cao.