Giá USD hôm nay 9.7.2026: Đô la Mỹ cùng các ngoại tệ khác tăng giá

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 5 đồng, lên 25.211 đồng. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 5 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.081 - 26.111 đồng, bán ra 26.471 đồng; ACB mua vào 26.080 - 26.110 đồng, bán ra 26.471 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng tăng. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 60 đồng, lên 29.273 - 29.568 đồng, bán ra 30.816 đồng; bảng Anh tăng 70 đồng, mua vào 34.315 - 34.662 đồng, bán ra 35.772 đồng…

Giá USD cùng các ngoại tệ khác tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 29.6 - 3.7) đạt khoảng 772.896 tỉ đồng, bình quân 154.579 tỉ đồng/ngày, giảm gần 7.184 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Lãi suất USD bình quân có xu hướng biến động nhẹ, trái chiều ở các kỳ hạn so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm tăng 0,02%/năm lên mức 3,65%/năm, trong khi lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 0,04%/năm và 0,06%/năm xuống mức 3,66%/năm và 3,81%/năm. Lãi suất USD thấp hơn tiền đồng từ 3,2 - 3,6%/năm, đây cũng là yếu tố khiến tỷ giá không chịu áp lực tăng.

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD-Index mất 0,08 điểm, xuống 100,99 điểm. USD giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất trong khoảng một tuần. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bản ghi nhớ tạm thời giữa Mỹ và Iran với thỏa thuận tạm thời chấm dứt cuộc chiến với Iran đã kết thúc. Mỹ nhiều khả năng sẽ tiến hành các cuộc không kích mới, sau các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Vịnh.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch mới Kevin Warsh, cho thấy các nhà hoạch định chính sách ngày càng lo ngại về lạm phát ở mức cao. Một số thành viên tham dự cuộc họp ngày 16.6 và ngày 17.6 cho rằng, Fed có cơ sở để nâng lãi suất ngay lập tức. Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed tăng lãi suất thêm ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 7 đã tăng lên 30,5%, từ mức 26,7% của phiên trước. Xác suất tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 cũng tăng lên 65,7%, so với 61,9%.