Giá USD hôm nay 14.7.2026: Giảm cùng chiều euro, yen Nhật

Sáng 14.7, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.225, tăng 5 đồng so với hôm qua. Ngược lại, giá USD được Ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng khi mua chuyển khoản xuống 26.070 đồng và bán ra 26.450 đồng. Trong khi đó, Ngân hàng ACB không thay đổi khi mua chuyển khoản 26.070 đồng và bán ra 26.430 đồng…

Tương tự, một số ngoại tệ khác cũng tiếp tục giảm. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 36 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 29.428 đồng, bán ra còn 30.670 đồng; bảng Anh giảm 78 đồng khi mua chuyển khoản 34.507 đồng, bán ra 35.612 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,39 đồng khi mua chuyển khoản xuống 157,68 đồng và bán ra xuống 166,88 đồng...

Giá USD giảm cùng euro, yen Nhật ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục đi lên. Chỉ số USD-Index đạt 101,24 điểm, tăng 0,02 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh được hỗ trợ khi chiến sự tại khu vực Trung Đông vẫn nóng. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran và sẽ yêu cầu khoản hoàn trả tương đương 20% giá trị toàn bộ hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz, sau khi Tehran tuyên bố đã đóng cửa tuyến hàng hải này. Giá dầu tương lai đã bật tăng 5% sau thông tin trên. Điều này lại gây ra lo ngại về lạm phát gia tăng khi chi phí năng lượng và vận tải sẽ lên cao hơn trên toàn cầu. Nhiều nhà đầu tư cho rằng, các ngân hàng trung ương buộc phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, thậm chí tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế áp lực giá cả. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất vào tháng 9 ở mức 71%.

Song song đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh dự kiến có phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội về chính sách tiền tệ trong hôm nay (theo giờ Mỹ). Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát các phát biểu của ông để tìm kiếm tín hiệu về triển vọng lãi suất. Nếu Chủ tịch Fed đưa ra thông điệp mang tính diều hâu thì đồng bạc xanh sẽ tiếp tục được hỗ trợ...