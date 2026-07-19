Giá USD hôm nay 19.7.2026: Tăng cùng chiều euro, bảng Anh

Sáng 19.7, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần tiếp tục đi lên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản lên 26.110 đồng, bán ra 26.490 đồng, tăng 20 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Ngân hàng ACB cũng tăng 40 đồng ở chiều mua chuyển khoản sau một tuần, lên 26.110 đồng nhưng giữ nguyên chiều bán ra ở mức 26.470 đồng…

Một số ngoại tệ khác cũng tăng cùng chiều USD. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank tăng 16 đồng sau một tuần khi mua chuyển khoản lên 29.610 đồng, bán ra 30.860 đồng; bảng Anh tăng 91 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.800 đồng, bán ra 35.915 đồng. Riêng yen Nhật tiếp tục giảm 0,67 đồng khi mua chuyển khoản còn 157,91 đồng và bán ra 167,12 đồng...

Giá USD tăng trong tuần cùng chiều euro và bảng Anh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm suốt tuần. Chỉ số USD-Index đạt 100,76 điểm, giảm 0,2 điểm so với cuối tuần trước. Tuần này, đồng bạc xanh biến động khá mạnh khi rớt sâu vào giữa tuần nhưng sau đó đã phục hồi trở lại. Nguyên nhân chủ yếu được một số nhà phân tích quốc tế cho rằng do báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ thấp hơn dự báo. Dữ liệu này củng cố quan điểm rằng áp lực lạm phát tại Mỹ đang tiếp tục hạ nhiệt, từ đó dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới. Tuy nhiên, các số liệu công bố sau đó cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt, với doanh số bán lẻ tháng 6 tăng 0,2% đúng như kỳ vọng và số liệu tháng 5 được điều chỉnh tăng vọt lên 1%. Song song, căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông cũng hỗ trợ cho đồng bạc xanh khi giới đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn và có khả năng thúc đẩy Fed nhanh chóng tăng lãi suất.

Trong khi đó, đồng bảng Anh ghi nhận mức tăng chung trong tuần so với đồng USD, đồng thời vọt lên mốc 1,18 euro đổi 1 bảng - mức cao nhất trong một năm qua. Lực đẩy chính đến từ tâm lý lạc quan trên chính trường Anh. Việc tân Thủ tướng Andy Burnham dự kiến bổ nhiệm bà Shabana Mahmood làm lãnh đạo Bộ Tài chính đã xoa dịu nỗi lo của thị trường về nguy cơ nợ công gia tăng, từ đó hỗ trợ đồng bảng củng cố sức hấp dẫn trên thị trường ngoại hối...