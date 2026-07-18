Giá USD hôm nay 18.7.2026: Ngân hàng tăng giá trong tuần

Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ở mức cao và tăng 30 đồng so với đầu tuần. Dù vậy, giá đồng bạc xanh hiện vẫn chưa đụng mức kịch trần. Vietcombank mua vào lên 26.080 - 26.110 đồng, bán ra 26.490 đồng. ACB mua vào 26.080 - 26.110 đồng, bán ra 26.470 đồng…Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 45 đồng, mua vào 29.314 - 30.610 đồng, bán ra 30.860 đồng; bảng Anh giảm 6 đồng, mua vào 34.452 - 34.800 đồng, bán ra 35.925 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD trong tuần qua ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá đô la Mỹ giảm nhẹ, chỉ số USD-Index mất 0,1 điểm, còn 100,76 điểm. Giá USD khép lại tuần với mức giảm sau khi các số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn kỳ vọng đã khiến giới đầu tư cắt giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm tăng lãi suất. Trong khi đó, căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau trong suốt một tuần qua, gần như xóa bỏ hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng trước. Diễn biến này đã thúc đẩy nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn an toàn, hỗ trợ đồng USD, đồng thời đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong gần một tháng.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng 7 tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cho rằng sự cải thiện này có thể chỉ mang tính tạm thời, khi xung đột tái bùng phát tại Trung Đông đang đẩy giá xăng dầu tăng cao và có nguy cơ gây sức ép trở lại đối với lạm phát. Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng nhẹ trong tháng 6 khi giá xăng giảm làm giảm doanh thu tại các trạm nhiên liệu. Dù vậy, chi tiêu trực tuyến tăng mạnh đã thúc đẩy các nhà kinh tế nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 2.

Sức chống chịu của nền kinh tế Mỹ cũng được củng cố bởi các số liệu khác cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì ổn định. Các nhà kinh tế cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng này, sau khi dữ liệu công bố trước đó cho thấy lạm phát tiêu dùng đã hạ nhiệt trong tháng 6.