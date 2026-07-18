Giá vàng, bạc, đá quý trượt giảm mạnh

Giá vàng, bạc cắm đầu giảm

Ngày 17.7, giá vàng miếng SJC giảm 1,6 - 1,7 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào còn 143,6 triệu đồng, bán ra 146,6 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 142,3 triệu đồng, bán ra 146,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 143 triệu đồng, bán ra 146,6 triệu đồng… Đối với vàng nhẫn, các công ty cũng liên tục điều chỉnh giảm với những biên độ từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi lượng, tổng mức giảm trong ngày lên 1,2 - 1,5 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 142,3 triệu đồng, bán ra 146,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 142 triệu đồng, bán ra 145,6 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 142,1 triệu đồng, bán ra 145,6 triệu đồng…

Giá vàng giảm chưa biết điểm dừng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Điểm khác biệt là giá kim loại quý thế giới ngày 17.7 tăng nhưng giá trong nước vẫn giảm. Kim loại quý thế giới tăng 20 USD mỗi ounce, lên 3.999 USD sau khi giảm sâu xuống 3.970 USD. Dù vậy trong vòng 30 ngày qua, giá vàng thế giới đã giảm 330 USD mỗi ounce, tương đương mức mất giá 7,6%. Vàng thế giới đã giảm 1.600 USD/ounce kể từ đỉnh cao kỷ lục lập được hồi tháng 1 ở mức 5.600 USD/ounce, tức giảm khoảng 28,6%. Với mức giá quanh 4.000 USD/ounce, vàng đang ở vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng. Giới phân tích thế giới cho rằng nếu giữ vững mức này thì vàng sẽ hồi về mức 4.100 - 4.150 USD/ounce, nhưng nếu giảm sâu có thể về 3.880 - 3.900 USD.

Không những vàng, giá bạc cũng trượt giảm không phanh, mất hơn một nửa so với thời điểm đỉnh cao cuối tháng 1. Giá bạc thế giới ngày 17.7 còn 55,5 USD/ounce, giảm 67,5 USD/ounce. Thị trường bạc trong nước cũng giảm chóng mặt. Ngày 17.7, Công ty Sacombank-SBJ giảm giá bạc loại 1 kg thêm gần 1,4 triệu đồng, mua vào còn 56,08 triệu đồng, bán ra còn 57,92 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 900.000 đồng mỗi kg, mua vào còn 56,26 triệu đồng, bán ra còn gần 58 triệu đồng… Mức mất giá của bạc trong ngày lên 1,5%, nâng tổng mức giảm giá trong 1 tháng qua lên 20% và mất 52,3% kể từ mức cao nhất thời điểm cuối tháng 1. Mức lỗ mà những người mua bạc đang gánh lên đến 65 triệu đồng/kg.

Nhưng nóng hơn cả là kim cương. Thị trường kim cương những tuần qua chứng kiến cảnh mất thanh khoản khá nặng. Sau vụ việc cơ quan Công an Thanh Hóa phát hiện vụ buôn lậu kim cương lên đến 28.000 viên, các tiệm kim cương tại TP.HCM liên tục đóng cửa. Trước làn sóng các cửa hàng kinh doanh đóng cửa, nhiều khách hàng đang sở hữu kim cương trước đó không có ý định bán nay cũng muốn ra hàng. Chị Thanh Thảo (trú tại TP.HCM) sở hữu một nhẫn kim cương với giá hơn 130 triệu đồng trước đây, nay bán lại với giá khoảng 80 - 90 triệu đồng. Dù lỗ nặng nhưng với chị Thảo, bán được vẫn là may. Bởi không ít người ngậm ngùi không bán được do cửa tiệm đã đóng. Nhân viên tiệm thừa nhận, giá kim cương hiện thấp nhất từ nhiều chục năm qua. Chẳng hạn viên 5,4 ly trước đây gần 100 triệu đồng thì nay còn khoảng 56 triệu đồng.

Thị trường vàng bạc đá quý èo uột

Đại diện Công ty SJC cho biết, dù giá vàng giảm những ngày gần đây nhưng giao dịch trên thị trường cũng khá ảm đạm, ít người mua cũng như người bán. Những người mua vàng giá cao trước đó, nếu bán hiện nay thì lỗ, còn lực mua trên thị trường thì lại càng không xuất hiện khi giá có xu hướng đi xuống.

Vàng giảm mạnh gần 50 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Làn sóng đóng cửa tiệm vàng bạc đá quý, đặc biệt những đơn vị kinh doanh kim cương gần đây khiến thị trường vàng bạc đá quý trở nên ảm đạm. Những ngày gần đây, hàng loạt cửa hàng kinh doanh kim cương khu vực chợ An Đông, Bến Thành (TP.HCM) đã đóng cửa. Đến hôm qua, tình trạng này vẫn tiếp tục do khách đến bán nhiều hơn mua khiến các tiệm kim cương mất thanh khoản. Đơn cử Công ty TNHH Trang Sức Kim Cương PJA (tại 413 Võ Văn Tần, P.Bàn Cờ, TP.HCM) chuyên mua bán trang sức kim cương trưa 17.7 đã gửi "thư chào tạm biệt" sau một thời gian đối diện và cố gắng thanh khoản suốt 45 ngày. Công ty cho biết, 10 năm qua PJA chưa bao giờ để khách phải chờ đợi 1 ngày nào khi thu đổi, tất cả các giao dịch đều được xử lý trong ngày nhanh chóng nhất có thể. Thế nhưng "đứng trước những biến động khủng hoảng của thực tại, đi qua những câu chuyện tưởng chừng không liên quan và kéo theo nhiều hệ lụy sau đó. Tâm lý khách hàng hoang mang, lo lắng nhiều khiến hơn 90% khách bán lại tăng lên đột xuất và việc thanh khoản gần như tắc nghẽn. Trong khủng hoảng PJA đã đối diện và cố gắng thanh khoản suốt 45 ngày ròng rã, không ngừng nỗ lực hết sức để xoay chuyển tình thế với hy vọng giữ được thương hiệu bao năm gầy dựng và lòng tin yêu từ khách hàng. Thế nhưng đến hôm nay PJA thật sự không còn lựa chọn nào khác dù rất muốn tiếp tục đồng hành và gắn bó lâu dài cùng quý khách. Dù dừng lại, PJA cho rằng "vẫn sẽ đồng hành cùng khách hàng thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để hoàn thiện trách nhiệm cuối cùng của mình", thông báo viết.

Chuyên gia vàng Phan Dũng Khánh dự báo giá vàng, bạc thế giới sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới. Với những người nắm giữ vàng, bạc để bán là quá trễ vì giá đã giảm mạnh, nhất là giá bạc đã đi xuống quá nửa. Ông Khánh khuyên với những người vẫn đang nắm giữ tới tận giờ phút này nếu mua từ đỉnh với số tiền lớn hoặc có vay mượn làm ảnh hưởng tới cuộc sống vẫn nên canh những phiên hồi để bán ra. Có thể không cần bán hết nhưng cần bán bớt để giảm hết tiền vay (với người có vay hoặc tương tự). Với người mới mua hoặc mua ít, vẫn còn tiền dư nhưng chỉ đầu tư ngắn hạn vẫn nên canh những ngày giá hồi để giảm bớt tỷ trọng. "Hiện nay vẫn còn nhiều yếu tố ủng hộ giá vàng, bạc. Chẳng hạn như căng thẳng Mỹ - Iran hay lạm phát nhưng giá không lên nổi nên nếu có yếu tố bất lợi cho vàng bạc có thể làm giá giảm tiếp. Bên cạnh đó dòng tiền vào kênh này dù vẫn còn nhưng mức độ có xu hướng giảm đi thời gian qua cũng có thể ảnh hưởng đến giá. Ngoài ra các kênh khác cũng bị điều chỉnh giảm có thể làm tăng áp lực thanh khoản khiến lực bán vàng bạc có thể mạnh hơn do sản phẩm này dễ thanh khoản hơn so với bất động sản hay cổ phiếu", ông Khánh nói.