Giá USD hôm nay 17.7.2026: Ngân hàng giảm nhẹ dù tỷ giá trung tâm tăng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá trung tâm thêm 11 đồng, lên 25.254 đồng mỗi USD. Tỷ giá trung tâm đã tăng nhanh trong 10 ngày qua, thêm gần 50 đồng/USD. Thế nhưng, các ngân hàng thương mại lại có xu hướng giảm giá USD. Điều này hoàn toàn trái ngược với trước đây, khi tỷ giá trung tâm tăng thì các nhà băng tăng kịch trần giá bán. Vietcombank giảm 10 đồng, mua vào còn 26.030 - 26.060 đồng, bán ra 26.440 đồng. ACB mua vào 26.040 - 26.070 đồng, bán ra 26.430 đồng. Vietinbank giảm 5 - 15 đồng, mua vào 26.005 - 26.070 đồng, bán ra tăng 10 đồng, lên 26.450 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm trở lại. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 80 đồng, còn 29.271- 30.567 đồng, bán ra 30.814 đồng; bảng Anh giảm 160 đồng, mua vào 34.458- 34.807 đồng, bán ra 35.921 đồng…

Ngân hàng giảm nhẹ giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng trở lại, chỉ số USD-Index thêm 0,22 điểm, lên 100,71 điểm. USD phục hồi từ mức thấp trong gần một tháng nhờ kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức chống chịu cũng như Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này và biến động giá dầu có thể dần ổn định. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm trong tuần trước cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định. Sau khi các số liệu CPI và PPI thấp hơn dự báo gây sức ép lên đồng USD hồi đầu tuần, dữ liệu doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vừa công bố, cùng với việc căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, đã mang lại sự hỗ trợ vừa phải cho đồng bạc xanh

Xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7 hiện chỉ còn 10%, giảm mạnh so với mức 45% được thị trường dự đoán vào đầu tuần. Thị trường hiện đánh giá có 48% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Đồng EUR giảm 0,23%, xuống 1,1437 USD, chấm dứt chuỗi hai phiên tăng liên tiếp. Đồng bảng Anh giảm 0,52%, xuống 1,3469 USD sau khi rút khỏi mức cao nhất trong gần hai tháng. Giới đầu tư kỳ vọng Thủ tướng mới của Anh sẽ lựa chọn một Bộ trưởng Tài chính theo đường lối thận trọng về ngân sách. Trong khi đó, đồng USD tăng 0,13% so với yen Nhật, lên mức 162,39 yen/USD.