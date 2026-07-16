Giá USD hôm nay 16.7.2026: Các ngoại tệ khác tăng mạnh khi USD giảm

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 10 đồng, lên 25.243 đồng mỗi USD. Thế nhưng, các ngân hàng thương mại giữ giá USD không thay đổi so với trước đó. Vietcombank mua vào 26.040 - 26.070 đồng, bán 26.4750 đồng. ACB mua vào 26.040 - 26.070 đồng, bán ra 26.430 đồng. Vietinbank mua vào 26.010 - 26.085 đồng, bán ra 26.440 đồng… Trong khi đó, các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 100 đồng, lên 29.349 - 30.645 đồng, bán ra 30.896 đồng; bảng Anh tăng 250 đồng, mua vào 34.3612- 34.962 đồng, bán ra 36.082 đồng…

Giá USD thế giới giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD-Index mất 0,4 điểm, xuống 100,5 điểm. Đồng USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt sau khi số liệu giá sản xuất của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, củng cố thêm các dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát đang dịu bớt. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá sản xuất (PPI) cho nhu cầu cuối cùng trong tháng 6 giảm 0,3%, sau khi mức tăng của tháng 5 được điều chỉnh giảm xuống 0,6%. Trước đó, các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo PPI sẽ không thay đổi trong tháng 6, sau khi số liệu tháng 5 từng được công bố là tăng 1,1%.

Diễn biến này làm gia tăng nhận định rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục kiên nhẫn trong việc điều chỉnh lãi suất, ngay cả khi giới đầu tư vẫn theo dõi sát các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Diễn biến leo thang mới nhất trong xung đột giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu duy trì quanh mức cao nhất trong một tháng, qua đó tiếp tục gây sức ép lên triển vọng lạm phát toàn cầu.

Theo dữ liệu của LSEG, thị trường hiện định giá khoảng 70% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào cuộc họp tháng 12, giảm so với khoảng 80% của một ngày trước đó. Trong khi đó, khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong cuộc họp cuối tháng 7 được đánh giá là rất thấp.