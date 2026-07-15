Giá USD hôm nay 15.7.2026: Đi ngang khi euro, bảng Anh đồng loạt tăng

Sáng 15.7, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.233, tăng 8 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng yên như Ngân hàng Vietcombank vẫn mua chuyển khoản 26.070 đồng, bán ra 26.450 đồng; BIDV cũng giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.070 đồng và bán ra 26.450 đồng…

Ngược lại, một số ngoại tệ khác bật tăng. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank tăng 127 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 29.550 đồng, bán ra 30.797 đồng; bảng Anh tăng 128 đồng khi mua chuyển khoản 34.631 đồng, bán ra 35.740 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,28 đồng khi mua chuyển khoản 157,95 đồng và bán ra 167,16 đồng...

Giá USD sáng 15.7 trong nước đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu đi xuống. Chỉ số USD-Index giảm 0,45 điểm xuống 100,79 điểm. Đồng bạc xanh hạ nhiệt sau khi lạm phát của Mỹ đi xuống. Cụ thể, theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 14.7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thấp hơn dự báo trên mọi phương diện. CPI của Mỹ tháng 6 giảm 0,4% so với tháng trước sau điều chỉnh theo mùa, đưa lạm phát hàng năm xuống 3,5%, thấp hơn khảo sát trước đó của Dow Jones với dự báo CPI tăng 3,8% so với cùng kỳ. Mức giảm theo tháng trong tháng 6 cũng là mạnh nhất kể từ tháng 4.2020. Lạm phát lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, đi ngang so với tháng trước, đưa mức tăng trong 12 tháng xuống 2,6%, thấp hơn dự báo tăng 2,9%. Giá năng lượng giảm 5,7% trong tháng 6, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4.2020. Tuy nhiên, so với cùng kỳ, chỉ số này vẫn tăng 15,7%, trong đó giá xăng tăng 26,7%. Riêng trong tháng 6, giá xăng và dầu nhiên liệu đều giảm hơn 9%...

Sau khi dữ liệu được công bố, nhà đầu tư đã giảm đặt cược rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ) (Fed) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Dù vậy, một số nhà phân tích cho hay báo cáo nhiều khả năng chưa đủ để thúc đẩy Fed sớm hạ lãi suất. Thị trường hiện vẫn kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ nâng lãi suất vào tháng 9...