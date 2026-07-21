Giá USD hôm nay 21.7.2026: Đô tự do giảm mạnh

Sáng 21.7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.260 đồng, tăng 8 đồng so với hôm qua. Tuy nhiên, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại vẫn không thay đổi. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank duy trì chiều mua chuyển khoản 26.110 đồng, bán ra 26.490 đồng như hôm qua; Ngân hàng ACB cũng tiếp tục mua chuyển khoản 26.110 đồng và bán ra ở mức 26.470 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do tiếp tục đi xuống khi còn mua vào 26.400 đồng và bán ra 26.500 đồng, giảm 50 đồng so với hôm qua.

Giá USD sáng 21.7 trong ngân hàng tiếp tục đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới bật tăng trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 100,99 điểm, tăng 0,22 điểm so với hôm qua. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn lên cao làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giá dầu thế giới biến động mạnh, làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản an toàn, trong đó có đồng USD.

Các chuyên gia nhận định, mặc dù lạm phát tại Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt, song rủi ro từ giá năng lượng tăng trở lại có thể khiến áp lực lạm phát chưa hoàn toàn được loại bỏ. Điều này góp phần củng cố quan điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát lâu dài.

Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland - Beth Hammack là quan chức mới nhất lên tiếng cho rằng Fed có thể cần tiếp tục nâng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Quan điểm này làm gia tăng khả năng xuất hiện các ý kiến bất đồng tại cuộc họp chính sách sắp tới sẽ diễn ra trong tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự đoán khoảng 80% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, tăng so với mức 73% của tuần trước. Một dự báo từ các quan chức Fed trước đây cũng nhận định, lãi suất quỹ liên bang vào cuối năm 2026 được kỳ vọng ở mức trung bình 3,8%, cao hơn mức 3,6% hiện nay...