Vàng trong nước chỉ cao hơn thế giới 6 triệu/lượng, đã yên tâm 'bắt đáy'?

Vì sao giá vàng trong nước lệch nhịp thế giới?

Ngày 8.6, giá vàng thế giới chủ yếu giảm khoảng 20 - 30 USD/ounce so với mức chốt phiên trước, tùy từng thời điểm giao dịch.

Tuy nhiên, giá vàng trong nước bất ngờ "sập" mạnh 7,4 - 6,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), đưa giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC về mức thấp nhất từ đầu năm tới nay là 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Ngày 9.6, giá vàng thế giới nhìn chung đi ngang, nghiêng về tăng nhẹ, còn giá vàng trong nước đứng yên.

Giá vàng trong nước hiện chỉ cao hơn giá vàng thế giới khoảng 6 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Tính từ mức giá đỉnh ghi nhận ngày 29.1 (bán ra 191,3 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 47,5 triệu đồng. Đáng chú ý, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện chỉ còn khoảng 6 triệu đồng/lượng, trong khi hồi tháng 3, mức chênh cao nhất lên tới trên 30 triệu đồng/lượng.

Với tình trạng giá vàng trong nước biến động lệch nhịp thế giới, "sập" mạnh ngày 8.6, TS Lê Hồng Hạnh, giảng viên ngành tài chính (Đại học RMIT Việt Nam), cho rằng thị trường đang trải qua một nhịp điều chỉnh đã được báo trước sau giai đoạn tăng quá "nóng".

Vào giai đoạn đỉnh điểm, người mua chấp nhận trả cao hơn giá thế giới tới 15 - 20 triệu đồng/lượng vì tin rằng giá vàng sẽ còn tăng tiếp. Nhưng khi tâm lý hưng phấn qua đi, mức chênh lệch này không còn được chấp nhận.

Đến nay, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đã thu hẹp xuống còn khoảng 6 - 7 triệu đồng/lượng. Chính việc xóa bớt phần tăng do tâm lý này đã khiến giá vàng Việt Nam giảm mạnh hơn nhiều so với giá vàng quốc tế.

Mức giảm sâu lần này phản ánh quá trình thu hẹp khoảng chênh lệch trong nước nhiều hơn là việc giá vàng thế giới "lao dốc".

Đáng chú ý, vị chuyên gia cho rằng, tâm lý đầu cơ trong nước đã đảo chiều. Sau giai đoạn FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ - PV) kéo dài, nhiều nhà đầu tư chuyển sang chốt lời hoặc cắt lỗ khi giá giảm, tạo áp lực bán mạnh.

Kỳ vọng cơ quan quản lý sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp bình ổn nếu khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới duy trì ở mức quá cao cũng làm giảm động lực đầu cơ.

"Diễn biến giá còn phản ánh tâm lý phòng thủ của các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được nới rộng từ khoảng 3 triệu đồng/lượng lên 4 - 5 triệu đồng/lượng.

Đây là cách doanh nghiệp hạn chế rủi ro, tránh rơi vào trạng thái nắm giữ lượng hàng tồn kho lớn trong lúc xu hướng thị trường chưa rõ ràng", bà Hạnh nói.

"Đầu tư vàng đã an toàn hơn trước khá nhiều"

Ở vùng giá hiện tại, đặc biệt khi chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp, chuyên gia vàng Chu Phương cho rằng, đầu tư vàng đã an toàn hơn trước khá nhiều.

Nhà đầu tư có thể thận trọng giải ngân với tỷ trọng đầu tư phù hợp khoảng 10 - 15% cho mục tiêu phòng thủ, còn lại có thể xem xét phân bổ các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản, tiền gửi tiết kiệm.

Ngày 9.6, nhiều người dân đã rục rịch đi "bắt đáy" sau khi giá vàng giảm mạnh ẢNH: ĐAN THANH

Bà Phương đặc biệt lưu ý, trong bối cảnh giá dầu tăng cao có thể tạo áp lực lên lạm phát, các dữ liệu lạm phát Mỹ sắp sửa công bố sẽ là yếu tố quan trọng quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường vàng.

Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách hiện tại. Tuy nhiên, nếu tình trạng ngược lại xảy ra, có khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay dẫn tới những tài sản không hưởng lợi trong môi trường lãi suất cao như vàng sẽ gặp khó khăn.

Đặt kỳ vọng giá vàng sẽ không giảm quá sâu, nếu có giảm vẫn giữ được vùng trên 130 triệu đồng/lượng, bà Phương khuyến cáo, nếu đang nắm giữ tỷ trọng vàng cao trong "rổ" danh mục đầu tư, không dùng đòn bẩy, nhà đầu tư nên bình tĩnh chờ nhịp hồi phục của thị trường để giảm áp lực thua lỗ.

Theo bà Hạnh, với nhà đầu tư đang có tiền mặt và theo đuổi mục tiêu trú ẩn dài hạn từ 1 - 3 năm, mức giá vàng hiện tại có thể coi là cơ hội để giải ngân từng phần. Tuy nhiên, phải tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy hoặc vay nợ.

Nếu mục tiêu là lướt sóng kiếm lời ngắn hạn, đây chưa phải thời điểm thích hợp do biến động vẫn rất lớn và xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng.

"Với những người đang nắm giữ vàng ở vùng đỉnh 180 - 191 triệu đồng/lượng, không nên đưa ra quyết định dựa trên hoảng loạn.

Nếu sử dụng tiền nhàn rỗi và có khả năng chờ đợi dài hạn, nên giữ vị thế và chia nhỏ bán ra khi thị trường phục hồi. Ngược lại, nếu dùng vốn vay hoặc cần tiền ngắn hạn, cần chủ động giảm dần tỷ trọng để hạn chế rủi ro tài chính cá nhân", bà Hạnh nói.