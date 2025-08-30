Vàng trong nước đắt hơn thế giới 23 triệu- 25 triệu đồng một lượng

Trên diễn đàn giao dịch vàng trưa 30.8, một số thành viên rao bán vàng miếng SJC với giá 131 triệu đồng/lượng. Ngay sau đó, nhiều người khác đẩy giá lên 131,5 triệu, rồi 132 và 133 triệu đồng mỗi lượng…

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh bán ra duy trì ở mức 130,6 triệu đồng/lượng sau khi tăng mạnh 1,3 - 1,7 triệu đồng vào đầu ngày. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng miếng SJC 900.000 đồng mỗi lượng, bán ra tăng 1,3 triệu đồng, ở mức 130,6 triệu đồng. Tập đoàn Doji tăng giá vàng miếng thêm 1,7 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 129,1 triệu đồng, bán ra 130,6 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 200.000 đồng mỗi lượng vào chiều 30.8, nâng tổng mức tăng lên 1,4 triệu đồng trong ngày. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào lên 122,6 triệu đồng, bán ra 125,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng, mua vào lên 122,2 triệu đồng, bán ra 125,2 triệu đồng. Tập đoàn Doji tăng 1,9 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 122,5 triệu đồng, bán ra 125 triệu đồng… Giá vàng nhẫn trên thị trường tự do giao dịch ở mức cao, từ 124 - 126 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Một số chuyên gia cảnh báo, thị trường vàng bước vào thời điểm nghỉ lễ nên các công ty kinh doanh vàng hiện ít hoạt động. Với mức giá thị trường tự do đẩy lên ở mức cao kỷ lục, người mua cần thận trọng. Giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 23,6 - 25 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn khoảng 18 triệu đồng/lượng. Kim loại quý trên thị trường thế giới hiện 3.348 USD/ounce, tiến sát mức cao kỷ lục 3.500 USD/ounce.