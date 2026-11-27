Điện thoại, thanh RAM hay máy chơi game cũ đều chứa một lượng nhỏ vàng và kim loại hiếm, nhưng việc thu gom, tinh luyện rất phức tạp, nguy hiểm và dễ tốn kém hơn số tiền thu về. Một chiếc laptop hiện đại chỉ chứa khoảng 0,1 gram vàng, tương đương khoảng 12,80 USD (330.000 đồng) ngay cả khi chiết tách hoàn hảo.

Vì sao tách vàng trong rác thải điện tử không đem lại lợi nhuận?

Giữ nguyên thiết bị cũ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn vì nhiều người sẵn sàng trả giá cao mua linh kiện thay thế, nhất là với các dòng máy đã ngừng sản xuất. Bên cạnh đó, giá trị lịch sử và sự hoài niệm cũng giúp đồ cũ đắt giá, điển hình như thiết bị điện tử thập niên 1970 hay máy Nintendo 64 vẫn bán được khoảng 150 USD trên eBay sau 30 năm ra mắt.

Tái chế để giảm gánh nặng rác thải điện tử thay vì nghĩ đến việc tách vàng ẢNH: CHATGPT

Khi không thể bán lại, tái chế đồ công nghệ cũ là giải pháp cần thiết trước nhu cầu khoáng sản lớn của ngành điện tử. Riêng năm 2025, thế giới đã khai thác 3.600 tấn vàng, trong khi hơn 50 triệu tấn rác thải điện tử phát sinh hằng năm đang chôn vùi lượng lớn khoáng sản hiếm ngoài bãi rác.

Người dùng có thể quyên tặng thiết bị cũ cho người cần hoặc biến máy tính bảng cũ thành máy đọc sách điện tử, khung ảnh kỹ thuật số. Những món đồ lỗi thời như máy fax hay điện thoại bàn cũng được các công ty tái chế rác thải điện tử sẵn sàng tiếp nhận.