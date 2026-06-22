5 loại thiết bị công nghệ nên khởi động lại thường xuyên

Nhiều người có thói quen duy trì thiết bị công nghệ ở chế độ ngủ thay vì tắt nguồn hoàn toàn để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định hành động này sẽ để lại dữ liệu và tiến trình trong bộ nhớ đệm ở trạng thái ngủ đông, dễ gây ra hiện tượng rò rỉ bộ nhớ.

Khác với lệnh tắt nguồn, một lệnh khởi động lại sẽ dọn sạch dữ liệu tạm thời, đóng các ứng dụng chạy ngầm và giải phóng bộ nhớ RAM. Chu kỳ khởi động lại định kỳ chính là chìa khóa vàng giúp tái hiệu chuẩn hệ thống cho mọi đồ điện tử, giải thích lý do vì sao các đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn đặt câu hỏi đầu tiên là: "Bạn đã thử khởi động lại máy chưa?".

Điện thoại thông minh (Android và iOS)

Nếu để điện thoại hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, máy sẽ dần chậm đi do xung đột và các sự cố phần mềm nhỏ khác. Đặc biệt, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) khuyến nghị người dùng nên chủ động khởi động lại điện thoại ít nhất một lần mỗi tuần. Hành động đơn giản này mang lại hiệu quả kỳ diệu cho hiệu năng và có thể chặn đứng một số hình thức tấn công mạng đơn giản.

Các chuyên gia bảo mật khuyên điện thoại nên được khởi động lại thường xuyên ẢNH: PHONG ĐỖ

Trên cả hai thiết bị Android và iOS, người dùng đều có thể thiết lập lịch trình tự động thực hiện quy trình này vào ban đêm. Bạn có thể sử dụng tính năng Shortcuts trên iPhone để thiết lập lệnh, hoặc truy cập mục Auto Optimization > Auto Restart trên các dòng máy Samsung Galaxy. Hệ thống sẽ tự động tính toán thời điểm khởi động lại phù hợp nhất vào lúc bạn đang ngủ và không sử dụng máy.

Máy tính PC, laptop hoặc máy tính bảng

Tương tự như điện thoại di động, các thiết bị điện toán cũng cần được 'làm mới' định kỳ để giải phóng bộ nhớ. Laptop, máy tính để bàn PC, HTPC (Theater Personal Computer) và máy tính bảng đều có cơ chế xử lý lệnh khởi động lại giống nhau. Hệ thống sẽ dọn sạch các ứng dụng cùng tiến trình đang mở và bắt đầu lại mọi thứ từ 'con số 0' sau khi khởi động máy.

Khởi động lại máy tính trên Windows 11 ẢNH: PHONG ĐỖ

Hầu hết những người dùng am hiểu công nghệ đều đồng tình với mốc thời gian lý tưởng nhất để khởi động lại máy tính là khoảng 1 tuần/lần. Cho dù các hệ điều hành hiện đại như Windows 11 đã tích hợp cả AI, việc thỉnh thoảng thực hiện lệnh reset mềm vẫn là biện pháp hữu ích. Hãy coi hành động này là cơ hội để hệ thống của bạn được nghỉ ngơi và phục hồi sức lực sau thời gian dài.

Bộ định tuyến router và modem

Đối với các thiết bị mạng, người dùng cần lưu ý phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm 'reset' và 'reboot'. Lệnh khôi phục cài đặt gốc (Factory Reset) sẽ xóa sạch mọi thiết lập hệ thống về trạng thái mặc định như lúc mới đập hộp. Bạn chỉ nên tiến hành khôi phục cài đặt gốc khi một sự cố nào đó liên quan đến phần mềm hoàn toàn không thể cứu vãn.

Khởi động lại router mạng của DrayTek ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngược lại, hành động khởi động lại thông thường (Reboot) bằng cách tắt mở nguồn nên được duy trì đều đặn mỗi tháng một lần. Thói quen này giúp giải quyết nhanh các vấn đề khi modem không kết nối được dịch vụ hoặc router có dấu hiệu chậm đi. Bạn có thể cài đặt lịch tự động khởi động lại vào ban đêm trên các router Wi-Fi 6 hiện đại hoặc dùng ổ cắm thông minh.

Máy chơi game cầm tay (Steam Deck, ROG Ally)

Thế giới máy chơi game cầm tay vô cùng đa dạng từ Steam Deck, ROG Ally cho đến các thiết bị giả lập retro. Tất cả thiết bị điện tử giải trí này đều sẽ nhận được lợi ích lớn và hoạt động mượt mà hơn nhờ khởi động lại định kỳ. Quy trình làm mới này giúp loại bỏ các lỗi đơ nghẽn phần mềm phát sinh trong quá trình vận hành của hệ thống.

Khởi động lại Steam Deck ẢNH: REDDIT

Steam Deck là một ví dụ điển hình khi máy sẽ tự khởi động lại mỗi khi có đợt cập nhật thông qua hệ thống Steam. Tuy nhiên, do chu kỳ cập nhật này khá thất thường nên thiết bị có thể phải chạy liên tục suốt nhiều tuần liền nếu không chủ động làm mới. Đội ngũ hỗ trợ chính thức khuyến cáo người dùng nên khởi động lại máy tối thiểu một lần một tuần để cắt giảm triệt để sự cố.

Smart TV và thiết bị phát media

Các dòng Smart TV hiện nay tích hợp cả hệ sinh thái ứng dụng thông minh lẫn các nền tảng phát trực tuyến toàn diện. Chúng có cấu trúc phần mềm phức tạp tương tự như một chiếc máy tính hiện đại hoặc một thiết bị di động. Do đó, các dòng TV thông minh cũng thực sự có nhu cầu cần được khởi động lại sau một khoảng thời gian dài.

Khởi động lại một Smart TV ẢNH: PHONG ĐỖ

Điều tương tự cũng xảy ra với các thiết bị phát phương tiện hoặc các loại Android TV stick như Roku, Fire TV hay Apple TV. Các đầu phát này luôn duy trì nguồn điện ở trạng thái năng lượng thấp miễn là chúng được cắm điện, bất kể TV có bật hay không. Duy trì thói quen khởi động lại chúng hằng tuần hoặc tối thiểu hằng tháng sẽ giúp dọn sạch bộ nhớ và khởi động lại nhân điều hành.