Khi nào nên khởi động lại máy tính

Mặc dù không có quy tắc cụ thể về thời điểm cần khởi động lại cho máy tính, người dùng thường nhận thấy hệ thống trở nên chậm chạp nếu không thực hiện điều này trong một thời gian dài. Các chương trình có thể mất nhiều thời gian để tải, hay phần mềm có thể không phản hồi. Một trong những nguyên nhân chính của vấn đề là hiện tượng rò rỉ bộ nhớ, khi bộ nhớ không được sử dụng tích tụ dần do các chương trình không giải phóng bộ nhớ mà chúng không còn cần nữa.

Các hệ điều hành hiện đại xử lý vấn đề này tốt hơn và việc đưa máy tính vào chế độ ngủ hoặc ngủ đông đã trở nên phổ biến hơn. Mặc dù ý kiến của người dùng về tần suất khởi động lại máy tính có sự khác biệt, tuy nhiên đa số đều đồng ý rằng nên khởi động lại ít nhất một lần mỗi tuần. Một số người thậm chí khuyên nên khởi động lại máy tính vào cuối mỗi ngày nếu sử dụng thường xuyên.

Đối với những người dùng ít sử dụng máy tính, có thể họ không cần khởi động lại thường xuyên. Tuy nhiên, việc khởi động lại máy tính được coi là một cách hiệu quả để tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật. Đây là điều đặc biệt quan trọng khi hệ thống bắt đầu hoạt động chậm chạp. Nếu thường xuyên khởi động lại máy tính, người dùng sẽ không gặp phải tình huống cần khởi động lại vào thời điểm không thuận tiện.

Tần suất khởi động lại máy tính tốt nhất

Trên diễn đàn Reddit, người dùng đã thảo luận sôi nổi về tần suất khởi động lại máy tính. Một người dùng đề xuất rằng những ai cảm thấy việc này phiền phức nên thực hiện ít nhất một lần mỗi tuần để giải phóng bộ nhớ tạm (RAM) mà các ứng dụng đã tiêu thụ, đồng thời làm mới các kết nối mạng và phần cứng. Đây là điều đặc biệt hữu ích cho những ai thường xuyên sử dụng các ứng dụng ngốn bộ nhớ như trình duyệt web, phần mềm chỉnh sửa video và thiết kế 3D.

Một số người dùng cũng đồng tình, cho rằng việc khởi động lại máy mỗi tuần là tối ưu, đặc biệt khi có bản cập nhật. Bản cập nhật giúp máy tính nhận được các tính năng mới, cải thiện hiệu suất và cài đặt các bản vá bảo mật. Một số người cũng khuyên nên tắt máy nếu không sử dụng trong nhiều ngày, như vào cuối tuần, vì máy tính xách tay vẫn tiêu thụ điện năng khi ở chế độ ngủ.

Cuối cùng, một người dùng đã đưa ra ý kiến thú vị rằng "các máy tính cấu hình thấp" nên được tắt mỗi ngày, trong khi những máy tính có khả năng chạy "các trò chơi nặng" có thể không cần khởi động lại thường xuyên vì chúng có đủ tài nguyên để xử lý các tiến trình hoạt động không đúng cách.