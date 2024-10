Vàng, USD cùng lập kỷ lục

Vàng nhẫn lập kỷ lục mới, vượt 84,3 triệu đồng

Hôm qua (16.10), giá vàng miếng SJC được mua vào 84 triệu đồng/lượng và bán ra 86 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với một ngày trước đó. Đây cũng là mức cao nhất kể từ đầu tháng 6 đến nay, từ khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện bán vàng miếng thông qua Công ty Vàng bạc đá quý TP.HCM - SJC và 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Riêng giá vàng nhẫn 4 số 9 trên thị trường tăng vọt, lập kỷ lục mới.

Cụ thể, sau khi tăng lên 84 triệu đồng/lượng, đến cuối ngày hôm qua, SJC mua vàng nhẫn 4 số 9 với giá 82,6 triệu đồng, bán ra 83,9 triệu đồng, tăng từ 600.000 - 800.000 đồng so với sáng cùng ngày. Tại một số cửa hàng kinh doanh, giá vàng nhẫn bán ra vượt mức 84,3 triệu đồng/lượng. Chẳng hạn, Doji mua vào với giá 83,35 triệu đồng và bán ra 84,35 triệu đồng; Tập đoàn Phú Quý mua vào là 83,2 triệu đồng và bán ra 84,2 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 83,33 triệu đồng và bán ra 84,33 triệu đồng…

Vàng nhẫn 4 số 9 ngày 16.10 tăng giá lên mức kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng trong nước bật tăng theo đà đi lên của thế giới. Cuối ngày hôm qua, giá vàng thế giới tăng vọt lên 2.675 USD/ounce, cộng thêm gần 30 USD so với sáng cùng ngày. Mức này chỉ thấp hơn kỷ lục được ghi nhận trong phiên 26.9 (2.685 USD/ounce) khoảng 10 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 81,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Như vậy, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 4,5 triệu đồng trong khi vàng nhẫn 4 số 9 cao hơn 2,8 triệu đồng.

Theo chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu, giá vàng thế giới tăng cao do xung đột quân sự ở vùng Trung Đông hay giữa Nga và Ukraine ngày càng căng thẳng hơn. Bên cạnh đó, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang bước vào những ngày cuối cùng khá quan trọng cũng có tác động đến diễn biến của thị trường tài chính nói chung, trong đó có vàng hay đồng USD. Quan điểm về chính sách tài chính tiền tệ của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trái ngược nhau. Nếu đại diện của Đảng Dân chủ thắng cử và trở thành Tổng thống Mỹ thì khả năng Cục Dự trữ liên bang nước này (Fed) sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng với nhiều lần giảm lãi suất trong năm nay và năm sau.

Ngược lại, nếu người của Đảng Cộng hòa chiến thắng thì có thể chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ quay ngược lại, thậm chí khả năng tăng lãi suất cũng có thể diễn ra. Điều này sẽ tác động mạnh đến USD. Nhìn tương quan giữa USD và vàng thì thông thường khi đồng bạc xanh giảm sẽ đẩy vàng tăng. Nhưng hiện nay khi căng thẳng địa chính trị lên cao, các nhà đầu tư thế giới có tâm lý đổ tiền vào các tài sản được định giá theo USD vì vẫn đánh giá đồng tiền này duy trì được sức mạnh. Do vậy hiện tại cả USD lẫn vàng đều tăng cao.

Ông Nguyễn Trí Hiếu dự báo giá kim loại quý rất nhanh có thể chạm mức 2.700 USD/ounce. Sau đó, khả năng tăng hay quay đầu giảm sẽ còn phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 tới. "Mặc dù đà tăng của vàng vẫn còn nhưng hiện tại giá đã lên đỉnh cao. Khả năng để kiếm lợi nhuận khi đầu tư ngắn hạn lúc này là rất thấp. Hơn nữa tại VN, giá vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước quản lý và vàng nhẫn cũng sẽ biến động tương tự nên người mua vào lúc này có thể gặp rủi ro bị thua lỗ nhiều hơn. Đó là chưa kể chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn ở mức cao, mua là bị lỗ ngay nên cần thận trọng", chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ.

USD tăng cao

Trong khi giá vàng nhẫn lập kỷ lục mới thì giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục tăng. Tổng cộng chỉ trong 2 ngày qua, giá USD đã tăng 150 đồng, tương đương mức tăng 0,6%. Cụ thể, Vietcombank mua chuyển khoản lên 24.810 đồng, bán ra 25.170 đồng; ACB mua vào 24.830 đồng, bán ra lên 25.170 đồng; Sacombank mua vào lên 24.810 đồng, bán ra 25.170 đồng… Giá USD của các ngân hàng tăng nhanh và chỉ còn thấp hơn mức kịch trần cho phép khoảng 210 đồng. Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá trung tâm 10 đồng, lên 24.187 đồng/USD. Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng được phép giao dịch USD với tỷ giá trần là 25.396 đồng/USD và giá sàn là 22.978 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá tiếp tục tăng thêm 40 đồng, lên 25.000 đồng mỗi USD. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do tăng nhẹ 5 đồng, mua vào lên 25.215 đồng, bán ra 25.315 đồng.

Giá USD tăng liên tục các ngày qua

ẢNH: NGỌC THẮNG

So với đầu tháng 10, giá USD trong các nhà băng hiện nay tăng thêm 400 đồng, tương đương mức tăng 1,6%. Theo ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Khối ngoại hối, thị trường vốn và Dịch vụ chứng khoán, Ngân hàng HSBC VN, nguyên nhân khiến đồng bạc xanh tăng giá gần đây một phần đến từ việc mạnh lên của USD trên thị trường quốc tế. Số liệu mới nhất cho thấy lạm phát cơ bản và lạm phát toàn phần của Mỹ tăng cao hơn so với kỳ vọng. Do đó thị trường suy nghĩ lại về việc điều chỉnh cắt giảm lãi suất của Fed trong thời gian tới. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ cho rằng Fed sẽ không thay đổi lãi suất trong tháng 11 đã tăng lên so với những ngày trước đó. Chỉ số USD-Index bật tăng mạnh, qua mức 103 điểm nên giá USD trong nước cũng lên theo. Từ giờ đến cuối năm, thị trường chắc chắn còn nhiều biến động vì đầu tháng 11 sẽ là sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó còn tùy thuộc theo chính quyền ông Donald Trump hay bà Kamala Harris mà chính sách còn thay đổi sau đó.

Ngoài ra, ông Khoa nhận xét: Biến động giá USD hiện nay còn tùy thuộc vào cung cầu ngoại tệ trên thị trường. Cán cân thương mại thặng dư nhưng doanh nghiệp, cá nhân quyết định cung cầu tùy từng thời điểm. Nếu gặp nhau thì không sao, còn không sẽ có biến động tăng hoặc giảm về giá. Cuối năm, nhu cầu nhập khẩu tăng lên, kéo theo nhu cầu thanh toán ngoại tệ, nhưng xuất khẩu cũng sẽ đi theo. "Vấn đề ở đây là nhu cầu mua và nhu cầu bán có diễn ra cùng lúc hay không? Do đó, áp lực tỷ giá mang tính thời điểm, còn thị trường thì luôn biến động. Về tổng thể nguồn cung trên thị trường thì không có vấn đề gì, VN vẫn có dòng tiền USD vào ròng", ông Khoa phân tích.

Ngoài nhu cầu USD từ doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa tăng lên để chuẩn bị mua nguyên vật liệu sản xuất bán hàng cuối năm thì trong 2 tuần đầu tháng 10, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 2 đợt mua ngoại tệ với tổng mức mua vào là 200 triệu USD, góp phần làm tăng nhu cầu trên thị trường. Thêm vào đó, sự sụt giảm lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng những ngày gần đây đã khiến lãi suất USD cao hơn tiền đồng. Điều này cũng gây áp lực lên tỷ giá. Mặc dù giá USD biến động liên tục gần đây nhưng ông Ngô Đăng Khoa dự báo ở VN, HSBC vẫn duy trì con số tỷ giá 24.800 đồng/USD vào cuối năm, tuy nhiên ở một thời điểm nhất định thì mức giá có thể sẽ biến động tăng lên.