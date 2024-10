Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 16.10, giá vàng miếng SJC tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết mua vào lên 84 triệu đồng, bán ra 86 triệu đồng.

Biến động vàng ngày 16.10: Giá vàng đồng loạt tăng

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng giá mua niêm yết lên 84 triệu đồng, bán ra 86 triệu đồng.

Cùng với đó, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh từ 300.000 - 400.000 đồng mỗi lượng, lên mức giá kỷ lục 84,1 triệu đồng/lượng.

Công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI tăng giá mua vàng nhẫn lên 83,2 triệu đồng, bán ra 84,1 triệu đồng.

Công ty PNJ tăng giá mua vàng nhẫn lên 83 triệu đồng, bán ra 84 triệu đồng.

Công ty SJC mua vào với giá 82,3 triệu đồng, bán ra 83,8 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 hiện đang thấp hơn vàng miếng SJC 2 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn thế giới lên 5,2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 3,1 - 3,3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn đạt mức giá cao chưa từng thấy ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trong các ngân hàng thương mại tăng và tiếp tục neo ở mức cao trên 25.000 đồng.

Ngày 16.10, giá USD tại ngân hàng Vietcombank tăng nhẹ sau khi tăng thêm 100 đồng trong cuối ngày hôm qua.

Cụ thể, Vietcombank tăng 15 đồng, đưa giá mua vào lên 24.780 đồng, bán ra 25.120 đồng. BIDV tăng thêm 45 đồng, đưa giá mua vào lên 24.785 đồng, bán ra 25.145 đồng;

Eximbank cũng tăng 50 đồng khi mua chuyển khoản là 24.800 đồng và bán ra 25.130 đồng...

Tỉ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.187 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua. Tỉ giá mua vào được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 23.400 đồng nhưng giá bán giao ngay lên 25.335 đồng, tăng 2 đồng so với đầu tuần. Trên thị trường tự do, giá USD tăng thêm 10 đồng khi mua lên 25.260 đồng và bán ra lên 25.360 đồng.

Trong khi đó, giá USD thế giới tiếp tục đà tăng. Chỉ số USD-Index đạt 103,03 điểm và ghi nhận mức cao nhất kể từ giữa tháng 8 đến nay. Theo Reuters, USD đã tăng giá nhẹ so với hầu hết các loại tiền tệ chính trong phiên hôm qua lên mức cao nhất trong hơn hai tháng nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất khiêm tốn trong thời gian tới. Trước đó, đồng bạc xanh gia tăng nhờ được thúc đẩy một phần bởi bình luận từ Thống đốc Fed Chris Waller khi ông nhận định cơ quan này sẽ thận trọng hơn khi cắt giảm lãi suất trong tương lai.