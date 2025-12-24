Vành đai 2 TP.HCM khởi động lại sau nhiều năm 'đắp chiếu'

Ghi nhận trong những ngày cuối tháng 12.2025 cho thấy, diện mạo công trường đã có nhiều thay đổi so với trước. Các đơn vị liên quan đang triển khai tổng vệ sinh mặt bằng, đưa máy móc, thiết bị trở lại hiện trường để chuẩn bị thi công đồng loạt trên toàn tuyến