Kinh tế Chính sách - Phát triển

Vành đai 2 TP.HCM khởi động lại sau nhiều năm 'đắp chiếu'

Ngọc Dương
Ngọc Dương
24/12/2025 18:30 GMT+7

Vành đai 2 TP.HCM, đoạn từ đường Tam Bình đến gần nút giao Gò Dưa (qua TP.Thủ Đức cũ), chuẩn bị khởi động lại sau nhiều năm đình trệ, kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông khu Đông thành phố.

Sau nhiều năm "án binh bất động", dự án Vành đai 2 TP.HCM, đoạn từ đường Tam Bình đến gần nút giao Gò Dưa, đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM chuẩn bị khởi động lại.

Vành đai 2 TP.HCM sắp khởi động lại sau nhiều năm "đắp chiếu" - Ảnh 1.

Do vướng mắc kéo dài về thủ tục pháp lý, nguồn vốn và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự án Vành đai 2 TP.HCM đoạn đoạn từ đường Tam Bình đến gần nút giao Gò Dưa rơi vào tình trạng “đắp chiếu” trong nhiều năm qua

Vành đai 2 TP.HCM sắp khởi động lại sau nhiều năm "đắp chiếu" - Ảnh 2.

Công trình được khởi công từ năm 2017 nhưng đến giữa năm 2020 phải tạm dừng thi công khi khối lượng thực hiện mới đạt hơn 40%. Việc dự án gián đoạn trong thời gian dài khiến nhiều hạng mục dang dở, máy móc, thiết bị phải rút khỏi công trường, mặt bằng thi công bị bỏ trống

Vành đai 2 TP.HCM sắp khởi động lại sau nhiều năm "đắp chiếu" - Ảnh 3.

Trên công trường, cỏ mọc um tùm bao phủ các nền đường, trụ cầu và hạng mục dở dang, nhiều đoạn bê tông, kết cấu thép bị phơi mưa nắng trong thời gian dài. Một số khu vực trở thành nơi chăn thả gia súc, tập kết rác thải

Vành đai 2 TP.HCM sắp khởi động lại sau nhiều năm "đắp chiếu" - Ảnh 4.

Dự án "đắp chiếu" khiến khu vực thi công cũ trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Các hạng mục đã thi công dang dở như đường dẫn, móng cầu, mố trụ cầu Rạch Ngang không được bảo dưỡng thường xuyên, xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, bị bào mòn do thời tiết

Vành đai 2 TP.HCM sắp khởi động lại sau nhiều năm "đắp chiếu" - Ảnh 5.

Ghi nhận trong những ngày cuối tháng 12.2025 cho thấy, diện mạo công trường đã có nhiều thay đổi so với trước. Các đơn vị liên quan đang triển khai tổng vệ sinh mặt bằng, đưa máy móc, thiết bị trở lại hiện trường để chuẩn bị thi công đồng loạt trên toàn tuyến

Vành đai 2 TP.HCM sắp khởi động lại sau nhiều năm "đắp chiếu" - Ảnh 6.

Nhiều đoạn qua phường Tam Bình, đơn vị thi công đã tiến hành dọn dẹp mặt bằng, phát quang cây cối để chính thức khởi động lại dự án sau thời gian dài gián đoạn

Vành đai 2 TP.HCM sắp khởi động lại sau nhiều năm "đắp chiếu" - Ảnh 7.

Những ngày qua trên công trường dự án, máy móc bắt đầu hoạt động trở lại cho thấy dự án Vành đai 2 đang từng bước được “đánh thức” sau nhiều năm đứng im

Vành đai 2 TP.HCM sắp khởi động lại sau nhiều năm "đắp chiếu" - Ảnh 8.

Trong ảnh là một đoạn Vành đai 2 từ đường Tam Bình đến gần nút giao Gò Dưa. Sự chuyển động trở lại của công trường mang đến niềm phấn khởi cho người dân sinh sống dọc tuyến dự án, đồng thời phát đi tín hiệu tích cực đối với một công trình hạ tầng trọng điểm từng rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
