Vành đai 2 TP.HCM nguy cơ lùi mốc về đích sang 2028, vì sao?

Chiều 1.10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) thông tin về tiến độ thi công Vành đai 2 TP.HCM.

Theo Ban Giao thông, dự án Vành đai 2 TP.HCM (đoạn 1 và đoạn 2) vẫn đang triển khai theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhiều khu vực bàn giao theo kiểu "da beo", không liền mạch, đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

Đơn vị này cho biết, nếu việc giải tỏa, bàn giao mặt bằng tiếp tục kéo dài sang năm 2027, tiến độ hoàn thành dự án có thể bị ảnh hưởng và phải lùi sang năm 2028.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Vành đai 2 TP.HCM bàn giao khoảng 84% mặt bằng

Theo Ban Giao thông, hiện công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng của địa phương đạt khoảng 84%. Trong đó, Vành đai 2 đoạn 1 đã bàn giao 727/888 trường hợp; đoạn 2 đã bàn giao 244/262 trường hợp.

Ban Giao thông cho biết đơn vị thường xuyên làm việc với các địa phương, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP.HCM để nắm tình hình và tháo gỡ vướng mắc. Hằng tháng, Ban Giao thông cũng có văn bản báo cáo, kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Đối với các trường hợp còn lại, Ban Giao thông đề xuất địa phương ưu tiên bàn giao trước những vị trí cần thi công các hạng mục trọng điểm, nhằm hạn chế nguy cơ kéo dài tiến độ.

Toàn cảnh quy hoạch và các dự án khép kín đường Vành đai 2 TP.HCM ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Tập trung thi công nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng

Từ nay đến cuối năm 2026, Ban Giao thông sẽ tập trung thi công nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng, nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ trong năm 2027.

Trên công trường, nhà thầu đã tập kết đầy đủ xe máy, thiết bị và hàng chục nhân sự. Hiện công trường được tổ chức 6 mũi thi công, làm việc 2 ca/ngày. Riêng các hạng mục như cọc khoan nhồi, đổ bê tông, khoan cọc đất gia cố xi măng được tổ chức thi công 3 ca/ngày.

Ban Giao thông cũng yêu cầu các nhà thầu có chính sách giữ chân nhân sự, công nhân lành nghề; tăng cường thiết bị, bổ sung mũi thi công, chủ động nguồn cung vật tư và rà soát, điều chỉnh tiến độ chi tiết theo từng khu vực đã được bàn giao mặt bằng.

Với các vị trí chưa có mặt bằng, Ban Giao thông đang đôn đốc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP.HCM và các địa phương khẩn trương bàn giao phần còn lại trong quý 4/2026. Đồng thời, đơn vị thường xuyên báo cáo UBND TP.HCM để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, sớm có mặt bằng cho nhà thầu thi công.