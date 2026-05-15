Vành đai 4 TP.HCM chậm nhiều hạng mục, nguy cơ cao lùi đích

Bộ Xây dựng cho biết: Ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án Vành đai 4 TP.HCM, các địa phương đã triển khai khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường.

Đến nay, nhóm dự án đầu tư công đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi được 4/5 dự án thành phần. Riêng dự án thành phần 1-1 do UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản hiện vẫn đang trong quá trình thẩm định.

Phối cảnh Vành đai 4 TP.HCM

Đối với 5 dự án về xây dựng tuyến chính cao tốc vẫn đang trong giai đoạn lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo báo cáo, đã có 4/5 dự án PPP trình thẩm định, còn dự án thành phần 2-1 đang hoàn thiện hồ sơ.

Theo Bộ Xây dựng, Chính phủ từng yêu cầu các địa phương phải hoàn thành phê duyệt dự án thành phần đầu tư công trước ngày 31.12.2025 để khởi công trước 30.6. Tuy nhiên đến tháng 4 vừa qua, mục tiêu này vẫn chưa đạt được.

Đối với các dự án PPP, yêu cầu hoàn thành phê duyệt và lựa chọn nhà đầu tư trước 30.6 cũng đứng trước nguy cơ chậm tiến độ khi đến nay chưa có dự án nào hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trong khi đó, công tác GPMB vẫn còn rất nhiều khó khăn. Theo yêu cầu của Chính phủ, các địa phương phải bàn giao 70% mặt bằng trong tháng 6, 90% trong tháng 9 và hoàn tất toàn bộ mặt bằng trong năm nay. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đánh giá công tác GPMB hiện “có nguy cơ không đạt được mục tiêu đề ra”.

Cụ thể, các địa phương đã triển khai cắm mốc ngoài thực địa, kiểm đếm, đo đạc và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tuy nhiên, tiến độ hiện nay được đánh giá là chưa đáp ứng yêu cầu.

Tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành công tác cắm cọc GPMB và kiểm đếm, đồng thời phê duyệt phương án bồi thường cho 3/15 xã. Trong khi đó, TP.HCM và Đồng Nai vẫn đang tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường.

Liên quan công tác tái định cư, các địa phương đã bước đầu xác định nhu cầu và chuẩn bị quỹ đất phục vụ bố trí dân cư. Trong đó, Đồng Nai dự kiến bố trí 8 khu tái định cư cho 1.119 hộ dân; Tây Ninh dự kiến 6 khu tái định cư, còn TP.HCM hiện vẫn đang kiểm đếm để xác định nhu cầu thực tế.

Trước nguy cơ chậm tiến độ, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương xây dựng giải pháp cụ thể cho từng dự án thành phần và tăng cường kiểm tra, giám sát. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án thành phần 1-1 và toàn bộ 5 dự án PPP để triển khai các bước tiếp theo.

Ngoài ra, các địa phương cần đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đồng thời chủ động bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là vật liệu đắp nền, cát và đá phục vụ thi công.