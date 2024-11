Vào Đà Nẵng trộm cắp rồi quay về Nghệ An tiếp tục làm công nhân

Ngày 29.11, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa di lý nghi phạm trộm cắp tài sản từ Nghệ An vào TP.Đà Nẵng để củng cố hồ sơ khởi tố và mở rộng điều tra các vụ án khác.

Nghi phạm bị bắt là Nguyễn Trung Kiên (18 tuổi, ngụ xã Phúc Thọ, H.Nghi Lộc, Nghệ An).

Theo điều tra, Kiên làm công nhân viễn thông nhưng muốn nhanh có tiền tiêu xài nên đầu tháng 9 vào TP.Đà Nẵng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Q.Thanh Khê.

Kiên bị di lý về Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cụ thể, khoảng 14 giờ 30 ngày 5.9, khi đi bộ đến trước nhà K05/20 Nguyễn Nghiêm (Q.Thanh Khê), Kiên thấy xe máy của anh Trần Đình Bình (46 tuổi) dựng phía trước, không người trông coi, có chìa khóa gắn trên xe, liền lấy trộm.

Kiên chạy xe mang đi giấu rồi đăng lên mạng xã hội, bán cho một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) giá 2,5 triệu đồng.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 6.9, khi đang ở tiệm internet trên đường Huỳnh Ngọc Huệ, Kiên phát hiện khách là Đoàn Minh Tâm (18 tuổi, Q.Liên Chiểu) nằm ngủ quên. Thấy xung quanh không ai chú ý, Kiên trộm điện thoại của anh Tâm rồi rời đi.

Kiên đăng thông tin lên Facebook, bán điện thoại lấy trộm cho một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) giá 2,3 triệu đồng.

Qua xác nhận về nhân dạng, cơ quan công an truy xét Kiên nhưng lúc này Kiên đã rời khỏi Đà Nẵng. Công an Q.Thanh Khê điều động Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy ra Nghệ An phối hợp công an địa phương truy bắt.

Ngày 28.11, lực lượng trinh sát mật phục, bắt được Kiên khi Kiên đang làm công nhân cho một đơn vị viễn thông tại Nghệ An.

Kiên khai nhận, do làm lao động phổ thông, hợp đồng thời vụ không đủ tiền tiêu xài nên thỉnh thoảng đi các tỉnh, thành khác trộm cắp rồi lập tức quay về quê.

Kiên khai nhận còn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác tại TP.Đà Nẵng. Hiện Công an Q.Thanh Khê tiếp tục điều tra làm rõ.