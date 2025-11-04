Vào học lúc 6 giờ 30: Sinh viên than 'dậy từ 5 giờ vẫn lo trễ'

Nhà xe quá tải vào giờ cao điểm

N.H.N, sinh viên năm 3 của Trường ĐH Công thương TP.HCM, mong nhà trường giữ nguyên hoặc muộn hơn thay vì dời giờ học lên sớm 30 phút. N. cho biết vì không có điều kiện tài chính nên ở trọ tại phường Tăng Nhơn Phú (quận 9 cũ). N. kể hiện có 3 môn học vào 7 giờ sáng, thường dậy từ 5 giờ chuẩn bị, đến trường lúc 6 giờ 45. Vào thời điểm này, nhà xe của trường là "ác mộng" với sinh viên.

"Để được gửi xe thường mất từ 15 đến 20 phút. Khi nhà xe quá tải, sinh viên phải chạy qua sân thể dục để gửi và đi bộ ngược lại trường, vì vậy việc vô học đúng 7 giờ như hiện nay cũng hên xui. Nếu nhà trường dời giờ học lên 6 giờ 30 thì chắc mình phải dậy từ 4 giờ 30 để chuẩn bị", N. nói thêm.

Trương Công Hải, sinh viên năm tư Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết gặp nhiều khó khăn khi học tiết đầu tiên vào 6 giờ 30 sáng. "Nhà mình ở Bình Chánh, cách trường tận 20 km, nên mỗi lần phải học vào tiết 1 thì mình phải dậy lúc 5 giờ mới kịp chuẩn bị. Vì sớm quá nên đi xe vẫn buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật, cũng có mấy lần chạy xe tông người ta", Hải chia sẻ những rủi ro.

Nhiều sinh viên cũng như Hải cho biết thay vì ở ký túc xá hay ở trọ gần trường, các bạn muốn ở cùng gia đình để tiết kiệm tiền sinh hoạt, do đó thường dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đi học.

Sinh viên mong muốn có giờ học linh hoạt để có thể cân bằng giữa học tập, sức khỏe, công việc ẢNH: KHÁNH NHI

Còn Trần Nhật Tuấn, sinh viên năm tư, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, bày tỏ lo lắng khi trường xếp lịch thi vào tiết 1 lúc 6 giờ 30 sáng. Bởi theo Tuấn, thi vào thời gian này, Tuấn chưa tỉnh táo để làm bài. "Chưa kể, mình đi từ nhà ở Hóc Môn lên trường mất trọn 1 tiếng chạy xe máy, đến nơi thì mệt, chỉ muốn ngủ tiếp chứ không đủ sức tập trung làm bài. Mình rất mong nhà trường xem xét lại, đẩy lịch thi lên sau 8 giờ để sinh viên có thời gian chuẩn bị tốt nhất", Tuấn bày tỏ.

Dù vào học vào 7 giờ 30 sáng, Trương Hữu Thọ, sinh viên năm tư Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, thông tin vẫn muốn vào lớp muộn hơn. Hữu Thọ bộc bạch rằng bản thân là sinh viên năm cuối nên đồ án tốt nghiệp khá nặng, cộng với đi thực tập nên không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. "Do tối phải thức khuya học bài, làm đồ án, nên mình cũng muốn vào học lúc 8 giờ để có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn", Hữu Thọ nói.

Sinh viên than lịch học dàn trải

Bên cạnh giờ học, sinh viên còn mong muốn lịch học được "dồn" lại, tập trung vào ít ngày hơn thay vì dàn trải nhiều ngày trong tuần. Sinh viên cho rằng điều này giúp sinh viên dễ dàng sắp xếp thời gian cho thực tập hoặc làm thêm, vốn là yếu tố then chốt để tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Huỳnh Đức Phú, sinh viên năm tư Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, chia sẻ: "Mình học khoảng 5 ngày mỗi tuần, nhưng mỗi ngày chỉ học có 2-4 tiếng thôi. Mình mong trường có thể xếp lại lịch học ví dụ như 3 ngày liên tiếp, hoặc thậm chí học vào chủ nhật để mình có thời gian đi thực tập lấy kinh nghiệm". Với lịch học hiện tại, Phú nói rằng khó cân bằng giữa việc học và cơ hội làm việc thực tế, dẫn đến bỏ lỡ nhiều vị trí thực tập.

Trương Hải My, sinh viên năm hai Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết phải học 5 ngày trong một tuần. Hiện tại My đang có dự định đi làm thêm và chuẩn bị thực tập. My cho biết nếu có thể dồn lịch học thay vì học rải rác để thuận tiện hơn khi đi làm thêm và đăng ký thực tập.

Trong khi đó, Nguyễn Trọng Đức, sinh viên năm hai Trường CĐ FPT Polytechnic, chỉ học 2 ngày/tuần tại trường. Theo Đức, lịch học này giúp Đức dễ dàng đi làm thêm, tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và học ngoại ngữ để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm.

Giảng viên nêu giải pháp Cô Trương Hoàng Tố Nga, giảng viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho hay việc vào học sớm khiến sinh viên khó tập trung hơn trong tiết học đầu tiên so với các tiết khác. Tuy nhiên cũng cần thông cảm với nhà trường vì quy mô sinh viên đông cùng cơ sở vật chất giới hạn. Theo cô Tố Nga, nếu không bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng, sẽ không đủ phòng học và khung giờ để sắp xếp cho toàn bộ các lớp, dẫn đến tình trạng một số sinh viên không có chỗ học hoặc phải kéo dài lịch đến tối muộn. Vì vậy, cô Tố Nga đề xuất giải pháp lâu dài là xây thêm cơ sở hoặc tăng cường học trực tuyến để cân bằng giữa nhu cầu của sinh viên và khả năng vận hành của trường. Trong khi đó, thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Truyền thông Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết ở nước ngoài, sinh viên học liên tục, thậm chí là suốt đêm trong thư viện, phòng lab. Đồng thời, giảng viên cũng làm việc liên tục. Chia sẻ thêm về thời gian học tập của sinh viên, thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết tùy vào ngành nghề, sinh viên có khoảng thời gian tiếp thu bài khác nhau. "Sinh viên kiến trúc mỹ thuật thường tập trung lúc về đêm, nên thường gọi các bạn là "cú đêm". Còn một số ngành khác như y thì từ 6 giờ sáng, sinh viên đã đi học lâm sàng rồi", thạc sĩ Ngọc nói.



