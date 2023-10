Vào khu bảo tồn bắt trộm 41 cá thể rùa quý hiếm

Ngày 6.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh và trưng cầu giám định mẫu vật để xử lý hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, đối với ông Nguyễn Văn Thống (53 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, H.U Minh Thượng).

Các cá thể nghi là rùa ba gờ và rùa hộp lưng đen thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ BÁCH HỶ

Rạng sáng 5.10, lực lượng CSGT và Cảnh sát hình sự Công an H.U Minh Thượng làm nhiệm vụ tuần tra trên đường tỉnh 965, phát hiện người đàn ông đi xe máy BS 68L1-213.88 từ hướng xã Minh Thuận về xã An Minh Bắc chở túi ni lông có dấu hiệu khả nghi, lực lượng làm nhiệm vụ dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, trong túi ni lông có 2 túi lưới chứa 41 cá thể rùa, tổng trọng lượng 14,9 kg. Trong đó có 40 cá thể nghi là rùa ba gờ và 1 cá thể nghi là rùa hộp lưng đen, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tại cơ quan công an, ông Thống khai nhận, trước đó mang 23 chiếc lú vào đặt xung quanh khu vực bảo tồn rùa của Vườn quốc gia U Minh Thượng (ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc, H.U Minh Thượng). Đến đêm 4.10, ông lẻn vào thăm bẫy và bắt được số rùa nói trên, khi đang đem đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 1.8, ông Thống bị Hạt kiểm lâm liên huyện Vĩnh Thuận - U Minh Thượng (Kiên Giang) xử phạt hành chính 3 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.