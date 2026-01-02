Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Vào mùa kinh doanh tết, phố phụ kiện trang trí rực rỡ sắc màu

Đinh Đang
Đinh Đang
02/01/2026 17:25 GMT+7

Ngay từ khi kết thúc năm 2025, phố phụ kiện trang trí ở đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Chợ Lớn (TP.HCM) đã bắt đầu bước vào mùa kinh doanh lớn nhất trong năm với hàng hóa là những vật phẩm trang trí cho ngày tết.

Vào mùa kinh doanh tết, phố phụ kiện trang trí rực rỡ sắc màu- Ảnh 1.

Khi mùa Giáng sinh và Tết Dương lịch còn chưa kịp trôi qua, đường phố ở khu Chợ Lớn đã khoác lên màu sắc đỏ rực để bước vào mùa kinh doanh Tết Nguyên đán

ẢNH: ĐINH ĐANG

Vào mùa kinh doanh tết, phố phụ kiện trang trí rực rỡ sắc màu- Ảnh 2.

Mỗi năm, mặt hàng trang trí tết lại có thêm những điểm khác biệt. Bên cạnh các loại mô hình bánh chưng, lồng đèn tết truyền thống, năm nay có thêm đèn lồng xoay tăng thêm phần sinh động

ẢNH: ĐINH ĐANG

Vào mùa kinh doanh tết, phố phụ kiện trang trí rực rỡ sắc màu- Ảnh 3.

Là khu vực phân phối sỉ vật phẩm trang trí, nhiều tiểu thương, chủ tiệm kinh doanh online bắt đầu nhận đặt hàng của khách bán lẻ ở chợ hoặc qua mạng xã hội

ẢNH: ĐINH ĐANG

Vào mùa kinh doanh tết, phố phụ kiện trang trí rực rỡ sắc màu- Ảnh 4.

Nhiều vật phẩm sặc sỡ góp phần mang đến phong vị tết cổ truyền

ẢNH: ĐINH ĐANG

Vào mùa kinh doanh tết, phố phụ kiện trang trí rực rỡ sắc màu- Ảnh 5.

Nhiều cửa hàng đồng loạt trưng bày hàng hóa trang trí tết khiến cho đường phố rực rỡ sắc màu, mọi người nôn nao đón tết. Mặc dù vậy vẫn còn khá ít khách hàng đến mua sắm trong những ngày này

ẢNH: ĐINH ĐANG

Vào mùa kinh doanh tết, phố phụ kiện trang trí rực rỡ sắc màu- Ảnh 6.

Tết Nguyên đán sắp đến là Tết Bính Ngọ nên đa số chủ đề hình tượng đều mang thông điệp "Mã đáo thành công"

ẢNH: ĐINH ĐANG

Vào mùa kinh doanh tết, phố phụ kiện trang trí rực rỡ sắc màu- Ảnh 7.

Các tiểu thương kỳ vọng mùa tết năm nay sẽ kinh doanh thuận lợi hơn so với mùa Giáng sinh vừa qua có phần trầm lắng vì người tiêu dùng tiết kiệm hơn trước

ẢNH: ĐINH ĐANG

 

Tin liên quan

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu K+ giải trình việc ngừng dịch vụ từ 2026

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu K+ giải trình việc ngừng dịch vụ từ 2026

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) yêu cầu chủ thương hiệu truyền hình trả tiền K+ giải trình về việc ngừng dịch vụ.

Khám phá thêm chủ đề

trang trí Tết Tết âm lịch Tết dương lịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận