Vào mùa kinh doanh tết, phố phụ kiện trang trí rực rỡ sắc màu

Khi mùa Giáng sinh và Tết Dương lịch còn chưa kịp trôi qua, đường phố ở khu Chợ Lớn đã khoác lên màu sắc đỏ rực để bước vào mùa kinh doanh Tết Nguyên đán
ẢNH: ĐINH ĐANG
Mỗi năm, mặt hàng trang trí tết lại có thêm những điểm khác biệt. Bên cạnh các loại mô hình bánh chưng, lồng đèn tết truyền thống, năm nay có thêm đèn lồng xoay tăng thêm phần sinh động
Là khu vực phân phối sỉ vật phẩm trang trí, nhiều tiểu thương, chủ tiệm kinh doanh online bắt đầu nhận đặt hàng của khách bán lẻ ở chợ hoặc qua mạng xã hội
Nhiều vật phẩm sặc sỡ góp phần mang đến phong vị tết cổ truyền
Nhiều cửa hàng đồng loạt trưng bày hàng hóa trang trí tết khiến cho đường phố rực rỡ sắc màu, mọi người nôn nao đón tết. Mặc dù vậy vẫn còn khá ít khách hàng đến mua sắm trong những ngày này
Tết Nguyên đán sắp đến là Tết Bính Ngọ nên đa số chủ đề hình tượng đều mang thông điệp "Mã đáo thành công"
Các tiểu thương kỳ vọng mùa tết năm nay sẽ kinh doanh thuận lợi hơn so với mùa Giáng sinh vừa qua có phần trầm lắng vì người tiêu dùng tiết kiệm hơn trước
