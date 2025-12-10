Vào mùa tiệc tùng cuối năm, kiệt sức vì lịch liên hoan dày đặc

"Ngộp thở" trong liên hoan

Lê Đình Trọng (28 tuổi, làm việc tại đường Lê Văn Chí, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước đây là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết tuần qua đã phải tham gia đến 4 buổi tất niên, chưa kể những buổi họp mặt bạn bè, đồng nghiệp cũ. Trọng than "mùa tiệc tùng cuối năm thật sự rất mệt".

"Ngày nào cũng thấy tin nhắn trong nhóm Zalo: "Tối nay đi tất niên nhóm mình nha". Từ phòng dự án, phòng marketing cho đến nhóm bạn đại học, nhóm câu lạc bộ… ai cũng muốn gặp nhau cuối năm. Nhiều hôm bước ra khỏi quán đã hơn 23 giờ, về tới nhà chỉ kịp tắm rồi ngủ. Sáng hôm sau dậy làm việc mà đầu óc quay cuồng", Trong kể.

Theo Trọng, không chỉ mệt chuyện thời gian, mà còn mệt vì… phải uống. "Không uống thì bị nói, uống rồi thì người nặng như đá. Đến ngày thứ tư liên tiếp đi tiệc, mình cảm giác cơ thể báo động đỏ", Trọng cho hay.

Cũng theo chàng trai này, bản thân từng rất háo hức với những cuộc gặp gỡ cuối năm. Nhưng giờ, điều Trọng mong nhất chỉ là được ở nhà nghỉ ngơi.

Có những ta thán cho rằng "mùa tiệc tùng cuối năm rất mệt" ẢNH: ĐÌNH TRỌNG

Nguyễn Văn Hữu (27 tuổi, làm việc tại 364 Cộng Hòa, P.Tân Bình, TP.HCM; trước đây là P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM), ví von thời điểm cuối năm, thì mỗi tối là một cuộc chạy deadline (hạn hoàn thành công việc) mới, được gọi là "deadline xã giao".

"Công ty tôi có văn hóa nhậu nhiều. Mùa cuối năm càng nhiều hơn", Hữu nói. "Có hôm họp xong lúc 17 giờ, mọi người nhìn nhau rồi rủ "họp nhóm nội bộ", có nghĩa là họp ở… quán nhậu. Không đi thì sợ bị nghĩ là không hòa đồng, mà đi suốt thì cơ thể chịu không nổi".

Khi hỏi vì sao không từ chối, Hữu cười gượng: "Nếu không đi thì rất dễ ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng nghiệp và khách hàng. Nếu từ chối nhiều lần là bị đánh giá ngay".

Hữu tâm sự, rằng nhiều người trẻ như mình đang mắc kẹt giữa mong muốn được nghỉ ngơi và áp lực hòa nhập.

Không ít người trẻ lo phải nhậu vào mùa tiệc tùng cuối năm ẢNH: THANH NAM

Áp lực phải vui trong mùa tiệc tùng cuối năm

Theo chuyên gia tâm lý lao động Trịnh Đức Vũ, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống Việt Skills (P.Chánh Hiệp, TP.HCM; trước là P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), trong nghiên cứu của ông và cộng sự vào năm 2024 cho thấy 60% người trẻ cảm thấy mệt mỏi với hoạt động tập thể cuối năm, đặc biệt là các buổi ăn uống kéo dài.

"Áp lực "phải vui", "phải hòa đồng", "phải uống" đang khiến nhiều bạn trẻ stress nhiều hơn là tận hưởng", ông Vũ nói.

Ông Vũ nói thêm: "Không chỉ nhậu, nhiều công ty cuối năm còn tổ chức đủ loại hoạt động: văn nghệ, nhảy flashmob, game sân khấu, thi hóa trang, team building… Thoạt nghe thì vui, nhưng với không ít người trẻ, đây là chuỗi ngày bị lôi vào các hoạt động không muốn tham gia".

Vũ Hoàng Thảo (27 tuổi, làm việc tại số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), kể: "Công ty yêu cầu mỗi phòng phải dựng một tiết mục văn nghệ cho đêm tất niên. Mình đâu biết hát, cũng không thích diễn, nhưng vẫn phải tập vũ đạo gần một tuần. Tan làm là ở lại tập đến 20 – 21 giờ. Cuối cùng diễn xong thì mệt rã người chứ chẳng thấy vui".

Thảo nói thêm: "Chính việc họp hành cuối năm, chạy KPI, rồi lo tập luyện văn nghệ, lo chuyện hậu cần cho tất niên đã khiến nhiều nhân viên trẻ chỉ mong tiệc kết thúc càng sớm càng tốt".

Trên mạng xã hội, không ít người trẻ cũng chia sẻ về những buổi "team building cuối năm" kéo dài cả ngày, thậm chí về trễ tối muộn. Có thành viên nói vui: "Đi làm 8 tiếng, về nhà 3 tiếng, còn lại 4 tiếng dành cho… văn nghệ công ty".

Chị Nguyễn Thị Huyền Diệu (31 tuổi, ngụ ở 18E Cộng Hòa, P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM; trước đây là P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết năm ngoái tăng gần 4 kg chỉ trong 3 tuần cuối năm. "Suốt tháng 12, ngày nào cô cũng ăn tối trên 90% là… đồ không lành mạnh: đồ nướng, lẩu, chiên, rượu bia", chị Diệu kể và nói thêm: "Nhưng điều đáng lo hơn là áp lực tinh thần. Mỗi buổi tiệc đều ồn ào, đông người, nhiều tiếng hò hét. Một số bạn hướng nội như mình dễ bị quá tải. Ngồi trong đám đông nhưng cảm giác cô đơn, chỉ muốn trốn vào nhà vệ sinh hít thở".

Theo ông Trịnh Đức Vũ, liên hoan cuối năm vốn là hoạt động ý nghĩa nhằm tổng kết, tri ân, gắn kết. Nhưng khi nó biến thành nghĩa vụ, thành chuỗi áp lực vô hình, người trẻ không còn cảm nhận được giá trị ban đầu.

Ông Vũ nhìn nhận: "Nếu một hoạt động tập thể khiến nhân viên lo lắng, mệt mỏi, hoặc buộc họ phải tham gia dù không thoải mái, thì mục tiêu gắn kết không còn đúng nữa. Nên chăng, các doanh nghiệp chuyển sang mô hình tiệc nhẹ, ngắn gọn, tập trung chia sẻ thành tựu hơn là uống rượu. Một số doanh nghiệp tổ chức tiệc ban ngày, kết thúc sớm để nhân viên có thời gian nghỉ ngơi".

Bà Đào Thị Hải, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng An Transport (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM; trước là xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn, TP.HCM), nói: "Chúng tôi cũng đề xuất cho nhân viên có quyền từ chối những hoạt động không phù hợp với sức khỏe hoặc tính cách, thay vì xem sự tham gia là thước đo tinh thần tập thể. Và khi lấy ý kiến, đa phần nhân viên đều mong cuối năm có một bữa ăn. Trong không ăn ấm cúng, cùng kể nhau nghe những câu chuyện chân thật. Sếp và nhân viên nhìn nhau thân tình. Chỉ như vậy là đủ".

Đỗ Việt Quân (27 tuổi, làm việc tại 728 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Phú Lợi, TP.HCM; trước đây là P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), chia sẻ: "Tôi mong một buổi tiệc không ép uống, không tổ chức quá trễ, và không bắt buộc tham gia văn nghệ. Và hơn hết, không biến tiệc cuối năm thành cuộc… đo sự chịu đựng".

Phan Minh Quang (29 tuổi, làm việc tại 17 Lê Duẩn, P,Sài Gòn, TP.HCM; trước đây là P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) thì nói: "Cuối năm ai cũng mệt rồi, đừng làm mệt thêm. Giữa nhịp sống tất bật tháng cuối năm, khi mọi người đang phải cố gắng cân bằng giữa công việc, sức khỏe, gia đình, tài chính, một buổi tiệc tất niên ý nghĩa không nhất thiết phải hoành tráng".