Vào quán hải sản cưỡng đoạt tiền: Khởi tố bị can vừa đầu thú

Liên quan vụ án nhóm côn đồ xông vào quán hải sản cưỡng đoạt tiền, gây rối, ngày 30.11, Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Khiết (33 tuổi, tên thường gọi là Nhiễu, ngụ H.Mang Thít, Vĩnh Long) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong quá trình điều tra, Khiết bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an ra quyết định truy nã. Qua công tác vận động, đến ngày 21.11, Khiết ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Bị can Nguyễn Thành Khiết tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Liên quan đến vụ việc, trước đó, Công an TP.Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Duy Khang (20 tuổi, ở ấp Phước Hạnh A, xã Phước Hậu, H.Long Hồ, Vĩnh Long), Nguyễn Quốc Huy (20 tuổi, ở P.9, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) cùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản và Nguyễn Ngọc Phát (thường gọi là Gà, 22 tuổi, ở P.Trường An, TP.Vĩnh Long) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đây là nhóm người liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại quán hải sản T.C (đường Nguyễn Văn Thiệt, P.3, TP.Vĩnh Long) và vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại quán ăn T.C.C.M (ở P.3, TP.Vĩnh Long).

Các bị can Nguyễn Ngọc Phát, Nguyễn Quốc Huy và Đặng Văn Duy Khang tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 10.5, Khang, Huy và 2 người khác đến quán T.C lấy hải sản trị giá hơn 9,6 triệu đồng rồi bỏ đi. Nhân viên quán thấy nhóm người hung tợn nên không dám ngăn cản. Đến khoảng 21 giờ 10 ngày 23.9, Phát, Khiết và số người khác đến quán ăn T.C.C.M gây sự, đánh đuổi khách.

Trước đó, Công an TP.Vĩnh Long xử phạt hành chính đối với Phát và Khiết về hành vi gây tổn hại sức khỏe cho người khác.

Công an TP.Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra 2 vụ án trên để làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.