Vĩnh Long: Thông tin 'công an ngó lơ cho giang hồ ăn quỵt, đánh người' là sai sự thật

Ngày 1.10 Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã triệu tập và tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.K (33 tuổi, ngụ ấp Bình Tịnh B, xã Hòa Tịnh, H.Mang Thít, Vĩnh Long) 8 triệu đồng và N.N.P (22 tuổi, ngụ khóm Tân Vĩnh, P.Trường An, TP.Vĩnh Long) 6,5 triệu đồng cùng về hành vi gây tổn hại sức khỏe cho người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

N.T.K (trái) và N.N.P tại cơ quan công an ẢNH: NAM LONG

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 23.9, K. và P. đến quán ăn T.C (nằm trên đường Nguyễn Văn Thiệt, khóm 3, P.3, TP.Vĩnh Long) gây sự, đánh đuổi khách.

Trước đó, ngày 9.9, K. đến quán lẩu dê Đ.B 3 (nằm đường Mậu Thân 2, khóm 3, P.3, TP.Vĩnh Long) đánh ông T.V.V (59 tuổi, là chủ quán), Công an TP.Vĩnh Long đã làm rõ và xử phạt hành chính đối với N.T.K 6,5 triệu đồng vì có hành vi gây tổn hại sức khỏe cho người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

N. và K. đã đóng phạt vào ngày 27.9. Công an TP.Vĩnh Long cũng cho biết Công an TP.Vĩnh Long đang phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra, làm rõ nghi vấn K. có hành vi cưỡng đoạt tài sản cùng một số người khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Vĩnh Long cho biết những người này có dấu hiệu "kiếm chuyện" với các quán ăn nhằm mục đích thâu tóm mối cung cấp nước đá cho quán. Riêng 2 vụ ăn quỵt vào ngày 4.5 và lấy hải sản bỏ đi ngày 10.5 tại quán T.C nói trên, cơ quan công an đang mở rộng điều tra, tập trung làm rõ.

"Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc triệu tập những người có liên quan làm rõ và xử lý theo quy định. Đến ngày 29.9, trên mạng xã hội có thông tin cho rằng cơ quan công an ngó lơ, chưa xử lý vụ việc, là không đúng", vị lãnh đạo Công an TP.Vĩnh Long thông tin thêm.