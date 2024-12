Varna Life đồng hành cùng hàng loạt anh tài, gây ấn tượng với định hướng khác biệt

Thâm nhập phân khúc dinh dưỡng người trưởng thành với chiến lược khác biệt

Người trẻ trưởng thành đại diện là Millenials và Gen Z với tinh thần tư duy trẻ khỏe không ngại xông pha đối mặt thử thách, được đánh giá là thế hệ bản lĩnh, tự tin làm chủ cuộc sống. Điểm đặc biệt ở thế hệ người trẻ này là họ luôn nhận thức mạnh mẽ về việc phải sống trọn vẹn và tạo giá trị của riêng mình.

Hiểu được điều đó, Nutifood mới đây đã cho ra mắt dòng sản phẩm sữa tươi công thức Varna Life - Giải pháp dinh dưỡng cho người trưởng thành, một "người bạn đồng hành" giúp người trẻ sống với đam mê, tự tin sáng tạo và làm nên những giá trị khác biệt.

Thương hiệu tiến vào phân khúc dinh dưỡng người trưởng thành với một chiến lược mới mẻ, khác biệt và thông điệp đầy cảm hứng "Khỏe tươi không ngại khoe tuổi" cổ vũ người trẻ sống đúng và sống trọn đam mê ở bất kỳ độ tuổi nào. Giờ đây bạn có thể tự tin nghĩ khác và mơ lớn vì đã có "Công thức khỏe tươi" Varna Life đồng hành.

Lan tỏa tinh thần nhiệt huyết với những cú "bắt tay" máu lửa

Không chỉ đặt nền móng trong việc tạo nên sự khác biệt ở thị trường dinh dưỡng người trưởng thành với thông điệp ấn tượng, Varna Life còn lan tỏa nó bằng cách đồng hành cùng nhiều KOLs mang tinh thần trẻ, dám chinh phục thử thách.

"Anh Trai Say Hi" và "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" là hai show âm nhạc đang gây được tiếng vang mạnh mẽ từ nửa cuối năm 2024 đến nay và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Varna Life tiên phong hợp tác với nhiều cái tên "anh trai" đình đám như Hải Đăng Doo và một số "anh trai" khác trong chương trình "Anh Trai Say Hi". Những nghệ sĩ trẻ tài năng dám làm mới và không ngại thử thách bản thân, luôn ngập tràn nguồn năng lượng tích cực, khỏe tươi và khao khát khẳng định chất riêng.

"Anh trai" Hải Đăng Doo đồng hành cùng Varna Life trong các phiên livestream gần đây, lan tỏa "công thức khỏe tươi" đến giới trẻ

Không dừng lại ở đó, ngày 14.12 vừa qua, nhóm nhạc B.O.F - gồm 5 anh tài đến từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính thức ra mắt khán giả với sự đồng hành từ thương hiệu Varna Life. Được biết, tên nhóm mang ý nghĩa đa tầng, kết hợp giữa Boys On Fire (sự nhiệt huyết trên sân khấu), Boys Over Flower (sức hút từ sự tỏa sáng cá nhân) và Boys Friend (tinh thần gần gũi, ấm áp). Thông qua đây, các thành viên muốn mang đến hình ảnh những chàng trai không ngại thử thách để sống với đam mê, gắn kết và cùng nhau đi xa hơn, lan tỏa những giá trị sống tích cực đến thế hệ trẻ cùng lứa tuổi. Đây cũng chính là tinh thần mà Varna Life luôn mong muốn thể hiện và hướng tới.

Hình ảnh các anh tài giao lưu cùng fan tại booth Varna Life ở Concert ngày 14.12

Cùng Varna Life sống khỏe tươi, sống trọn đam mê

Ứng dụng tinh hoa khoa học dinh dưỡng Thụy Điển cùng hơn 20 năm am hiểu sâu sắc nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của người Việt từ Chuyên gia dinh dưỡng Nutifood. Sữa tươi công thức Varna Life với công thức chuyên biệt giúp tăng cường sức khỏe với các ưu điểm như: hỗ trợ xương khớp chắc khỏe với các thành phần Calci, Vitamin D3, Vitamin K2; cung cấp sữa non Immunel giúp tăng nhanh đề kháng; hỗ trợ sức khỏe tim mạch với Plan sterol, mang đến nguồn dinh dưỡng tự nhiên, tiện lợi mỗi ngày.

Đừng quên theo dõi các kênh truyền thông của Varna Life để cùng chờ đón những hoạt động đồng hành thật bùng nổ giữa Varna Life và các anh tài trong thời gian sắp tới nhé!