Vất vả, mất thời gian nhưng sao nhiều người vẫn chọn lái xe về quê ăn tết?

Những ngày cận tết, các cửa ngõ rời TP.HCM luôn trong tình trạng nhộn nhịp với dòng xe nối đuôi nhau hướng về các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Đa phần trên nóc ô tô chất đầy hành lý, khoang cabin chật kín quà cáp... không khó nhận ra sự háo hức của người lao động sau một năm làm việc, tranh thủ hồi hương cùng gia đình.

Nhiều gia đình lựa chọn sử dụng ô tô để chủ động hồi hương dịp tết ẢNH: C.T

Trong những năm gần đây, xu hướng người dân sử dụng ô tô để về quê dịp tết ngày càng phổ biến. Dù hành trình có thể kéo dài hàng trăm, hàng nghìn cây số với nhiều mệt mỏi, vất vả nhưng vẫn có rất nhiều người ưu tiên lựa chọn này thay vì sử dụng phương tiện công cộng như máy bay, tàu hỏa hay xe khách.

Lái ô tô về quê dịp tết: Mệt nhưng tiện "đủ đường"

Chi phí di chuyển là rào cản lớn nhất đối với nhiều gia đình khi lựa chọn phương tiện công cộng trong giai đoạn cao điểm. Vào kỳ nghỉ tết, giá vé máy bay khứ hồi thường tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường, gây áp lực kinh tế không nhỏ cho những gia đình đông thành viên.

Anh Nguyễn Tấn Bửu, ngụ phường Lái Thiêu, TP.HCM, cho biết: "Gia đình tôi 4 thành viên nếu đi máy bay sẽ tốn khoảng 20 - 25 triệu đồng tiền vé. Trong khi đó, việc tự lái ô tô từ Bình Dương về Quảng Nam và quay ngược lại chỉ tiêu tốn khoảng 7 - 8 triệu đồng tiền xăng và phí cầu đường".

Với gia đình đông thành viên, sử dụng ô tô để về quê giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vé máy bay, tàu hỏa dịp cao điểm ẢNH: H.M

"Khoản chênh lệch gần 20 triệu đồng đủ để chi trả cho các khoản mua sắm tết hoặc biếu tặng người thân ở quê", anh Bửu nói thêm. Bài toán kinh tế này khiến việc cầm lái đường dài trở nên xứng đáng đối với những người trụ cột gia đình.

Ngoài ra, góc độ chở hành lý cũng là ưu điểm đối với ô tô cá nhân so với phương tiện công cộng. Dịp cuối năm, nhiều người thường mang theo quà cáp, thực phẩm về biếu tặng gia đình, bà con nên đi ô tô sẽ tiện hơn rất nhiều.

Anh Đặng Minh Hiền, ngụ tại TP.HCM, chia sẻ: "Đi ô tô giúp gia đình tôi thoải mái mang theo vali, hành lý và quà cáp mà không lo giới hạn cân nặng, phí ký gửi đắt đỏ. Chỉ cần biết cách sắp xếp tối ưu, đi xe riêng sẽ mang được rất nhiều đồ".

Hành lý của một gia đình 3 thành viên trên đường về quê ăn tết ẢNH: C.T

Đặc biệt, việc có ô tô cũng giải quyết bài toán đi lại trong những ngày tết khá hiệu quả. Tại các vùng nông thôn, tìm kiếm taxi hay xe công nghệ vào các ngày đầu năm thường khó khăn do nhu cầu quá tải. Có sẵn xe tại nhà giúp các gia đình linh hoạt di chuyển giữa các điểm chúc tết, bất kể nắng, mưa, xa hay gần.

Nhiều người hiện nay thậm chí không coi về quê là hành trình di chuyển đơn thuần mà biến nó thành những chuyến du lịch, đi phượt, trải nghiệm cùng gia đình.

Anh Nguyễn Công Minh, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM tận dụng kỳ nghỉ dài để cùng vợ con dừng chân khám phá các địa điểm dọc dải đất miền Trung. "Tự lái xe cho phép cả nhà tôi chủ động ghé thăm các bãi biển đẹp, thưởng thức ẩm thực địa phương tại bất cứ đâu mà không bị gò bó bởi lịch trình cụ thể. Đây cũng là cơ hội để cả gia đình thư giãn, kết nối với nhau sau một năm miệt mài...", anh Minh chia sẻ.

Cao tốc Bắc - Nam dần hoàn thiện, lái xe không còn quá vất vả

Quá trình hoàn thiện hệ thống cao tốc Bắc - Nam đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, hướng đến ngày thông xe toàn tuyến. Điều này đóng vai trò quyết định trong việc thay đổi định kiến về sự vất vả khi lái xe đường dài. Những tuyến đường mới giúp rút ngắn thời gian di chuyển, loại bỏ các nút thắt giao thông và giảm áp lực tâm lý cho người điều khiển.

Cao tốc Bắc - Nam đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, góp phần lái xe nhàn nhã hơn so với trước ẢNH: C.T

Lái xe trên cao tốc hiện nay mang lại cảm giác thoải mái nhờ đường sá thông thoáng. Hệ thống trạm dừng nghỉ dần hình thành để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu của người dân. Việc làm chủ hành trình và thời gian mang lại tâm thế nhẹ nhàng hơn so với cảnh xếp hàng, chờ đợi mệt mỏi tại các sân bay, nhà ga dịp cao điểm.

Với các yếu tố đến từ bài toán kinh tế, tính chủ động... giúp việc tự lái ô tô về quê dịp tết trở nên phù hợp hơn bao giờ hết. Đây hiện là lựa chọn ưu tiên của rất nhiều gia đình Việt mỗi dịp đoàn viên.