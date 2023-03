Vay 1.680 tỉ đồng, tài sản đảm bảo chưa tới 80 tỉ đồng

Cụ thể, bị cáo Khánh thừa nhận trước khi 5 công ty trong nhóm của M&C vay 1.680 tỉ đồng tại DAB, bị cáo có gặp, trao đổi và thỏa thuận trước với bị cáo Bình. Giải thích với tòa lý do sử dụng 5 công ty để vay tiền, bị cáo Khánh khai theo quy định về hạn mức cấp tín dụng của ngân hàng thì một doanh nghiệp không được vay quá 15% vốn tự có nên dùng 5 công ty để chia nhỏ các khoản vay nhằm vay được số tiền lớn hơn.



Bị cáo Trần Phương Bình bị áp giải đến tòa trong vụ án thứ 4 PHAN THƯƠNG

Tài sản đảm bảo cho khoản vay 1.680 tỉ đồng của 5 công ty là hơn 62.044 m2 đất tại dự án 7,6 ha, P.An Phú, TP.Thủ Đức. Nhưng theo kết luận giám định của Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự TP.HCM, chỉ có hơn 41.960 m2/62.044 m2 đất tại dự án 7,6 ha này có giá trị pháp lý, đủ điều kiện là tài sản đảm bảo cho 5 khoản vay, tương đương 79,65 tỉ đồng. Vì 5 công ty vay không còn tài sản đảm bảo nào khác, công ty không còn hoạt động, không có khả năng trả nợ, đã gây thiệt hại cho DAB trong khoản vay này là 1.680 tỉ đồng gốc và hơn 3.375 tỉ đồng lãi vay.

Liên quan đến chứng thư bảo lãnh và khoản vay 146 tỉ của Công ty M&C, bị cáo Bình khai thời điểm cho vay DAB không đủ vốn để cho vay trung và dài hạn nên chỉ cho vay ngắn hạn. Tuy nhiên, sau khi cho vay và đến hạn trả nợ, Công ty M&C không có nguồn tiền để chi trả cho DAB nên đã đi vay tại Ngân hàng An Bình bằng hình thức phát hành trái phiếu. Để có thể vay tiền ở Ngân hàng An Bình bằng trái phiếu, DAB đã phát hành chứng thư bảo lãnh với trị giá 120 tỉ đồng.

Bị cáo Bình khai bản chất của việc phát hành chứng thư bảo lãnh cho Công ty M&C là để sau khi M&C vay được tiền từ Ngân hàng An Bình thì DAB thu về được số tiền 120 tỉ đồng, qua đó kéo dài thời gian trả nợ cho Công ty M&C. Tuy nhiên, khi đến hạn thanh toán trái phiếu, Công ty M&C không có tiền trả nợ cho Ngân hàng An Bình nên DAB phải cho Công ty M&C vay 2 khoản vay bắt buộc hơn 146 tỉ đồng để trả cho Ngân hàng An Bình.

N GÂN HÀNG Đông Á YÊU CẦU BỒI THƯỜNG HƠN 5.855 TỈ ĐỒNG

Về phần dân sự, tại tòa, đại diện DAB (người bị hại) yêu cầu bị cáo Trần Phương Bình, Phùng Ngọc Khánh và các thành viên HĐQT liên quan đến các công ty thuộc nhóm M&C phải bồi thường nợ gốc 1.826 tỉ đồng.

Đây là vụ án thứ 4 ông Trần Phương Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ở 3 vụ án trước, ông Bình đều liên quan đến sai phạm về lĩnh vực ngân hàng, và cựu Tổng giám đốc DAB bị tuyên tổng hợp hình phạt tù chung thân. Ông Phùng Ngọc Khánh đang thi hành án 30 năm tù, tổng hợp 2 bản án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Về lãi suất, DAB đề nghị HĐXX xem xét tính lãi các hợp đồng tín dụng liên quan đến 2 hành vi phạm tội của các bị cáo đến ngày xét xử sơ thẩm và tiếp tục thanh toán tiền lãi phát sinh sau ngày 14.2.2023 trên dư nợ gốc, cho đến khi khắc phục toàn bộ thiệt hại. Như vậy, tổng gốc và lãi DAB yêu cầu bồi thường là hơn 5.855 tỉ đồng. Trong khi đó, cáo trạng xác định thiệt hại của DAB bao gồm gốc và lãi là hơn 5.500 tỉ đồng, trong đó gốc là hơn 1.826 tỉ đồng.

Lý do yêu cầu tính lãi suất đến thời điểm thi hành án xong, theo đại diện DAB, ngân hàng phải huy động tiền gửi của người dân để cấp tín dụng. Và đến nay, ngân hàng cũng phải trả lãi tiền gửi hằng ngày, vì vậy các bị cáo phải chịu trách nhiệm về phần thiệt hại này.

Để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo liên quan trong vụ án, DAB đề nghị HĐXX cho kê biên và phát mãi toàn bộ hơn 62.044 m2 đất thuộc dự án 7,6 ha (P.An Phú, TP.Thủ Đức) và hơn 2,6 triệu cổ phần của Công ty CP địa ốc Sài Gòn M&C, là 2 tài sản đảm bảo cho 2 khoản vay gây thiệt hại trong vụ án.