Vay hơn 5.800 lượng vàng SJC sau 17 năm đến nay nợ hơn 2.400 tỉ đồng

Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (mã chứng khoán APT) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với mức lỗ kỷ lục 1.153 tỉ đồng, nối dài mức lỗ triền miên hàng chục năm trước đó, nâng tổng lỗ lũy kế lên 2.700 tỉ đồng. Đáng chú ý, trong số nợ hiện hữu của công ty còn có khoản vay nợ 5.833 lượng vàng SJC và đến nay không thể trả nổi.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của APT ở mức 195 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 2.600 tỉ đồng. Công ty đang có nợ phải trả 2.800 tỉ đồng, trong đó chủ yếu là nợ gốc và lãi tại Ngân hàng Sacombank. Đây là khoản nợ gốc mà APT từ đầu năm 2009 đã vay từ Ngân hàng Sacombank (trước đây là Ngân hàng Phương Nam) gồm 103 tỉ đồng và 5.833 lượng vàng SJC, có trị giá trị quy đổi 103 tỉ đồng tại thời điểm vay (tương đương 17,66 triệu đồng/lượng).

Báo cáo tài chính nêu rõ, tại thời điểm 31.12.2025, công ty đang ghi nợ khoản lỗ lũy kế 2.708,75 tỉ đồng, gấp 30,78 lần so với vốn điều lệ (88 tỉ đồng). Tổng nợ quá hạn thanh toán lên đến 2.789,39 tỉ đồng, trong đó khoản nợ ngân hàng (cả gốc và lãi) quá hạn hơn 2.749 tỉ đồng. Công ty đã thực hiện đánh giá lại khoản nợ vay 5.833 lượng vàng SJC theo giá niêm yết của ngân hàng cho vay. Số dư nợ gốc của khoản vay vàng được quy đổi ở mức 891 tỉ đồng, tăng 500 tỉ đồng so với năm 2024, tương ứng giá vàng SJC quy đổi tăng từ 84,2 triệu đồng lên 152,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoản vay vàng hiện APT nợ Sacombank cả lẫn gốc lãi hơn 2.400 tỉ đồng, bên cạnh đó là khoản vay bằng VND gần 300 tỉ đồng. Báo cáo của APT cho biết, công ty không có khả năng thanh toán khoản nợ này.

Kết thúc năm 2025 vừa qua, công ty này đạt doanh thu hơn 265 tỉ đồng, tăng nhẹ so với năm 2024 nhưng vẫn lỗ hơn 1.152 tỉ đồng (chủ yếu do chi phí tài chính quá lớn). Về cơ cấu sở hữu, APT đang có 2 cổ đông chính là Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) - sở hữu 30% và Công ty TNHH Tập đoàn Somo Việt Nam sở hữu 41,1%. Chủ tịch Somo, ông Nguyễn Lâm Vinh Huy đang giữ vị trí chủ tịch của APT.

Ngân hàng Sacombank đã nhiều lần rao bán đấu giá khoản nợ 5.833 lượng vàng SJC nói trên và có thời điểm rao bán giá hơn 1.000 tỉ đồng. Đến tháng 5.2025, khoản nợ này được đại hạ giá khi mức rao bán khởi điểm xuống còn 317 tỉ đồng.