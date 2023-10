Vay tiền người sau trả lãi người vay trước, lừa đảo hơn 5 tỉ đồng

Ngày 10.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Kim Thanh (44 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, H.Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Huỳnh Kim Thanh tại cơ quan công an NAM LONG

Theo cơ quan CSĐT, vào năm 2018 Thanh đã vay tiền từ nhiều người, nhưng đến hạn, không có tiền trả nợ, lãi. Vào tháng 7.2021, Thanh đã nảy sinh ý định tìm cách vay tiền của người khác để trả tiền cho người vay trước đó. Ở những lần mượn tiền sau đó, Thanh đều lấy lý do là vay để cho người người khác vay lại với mục đích để đáo hạn ngân hàng. Bằng thủ đoạn trên, Thanh đã lừa nhiều người với số tiền trên 5 tỉ đồng. Hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Cơ quan công an cũng thông báo ai là bị hại có liên quan đến vụ án trên khẩn trương đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long để cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan, phục vụ công tác điều tra, xử lý.