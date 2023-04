VBA kết nối công nghệ blockchain tại Singapore

Tại Singapore, công nghệ blockchain được sự ủng hộ mạnh mẽ của những cơ quan quản lý như Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS). Từ năm 2019, ông Ravi Menon - Giám đốc điều hành MAS đã có bài phát biểu định vị blockchain là công nghệ sẽ giải quyết câu chuyện thanh toán xuyên biên giới và tài trợ thương mại. MAS khuyến khích thử nghiệm thanh toán xuyên biên giới thông qua blockchain, với các dự án như Ubin, Dunbar, cho phép thiết lập sandbox để các tổ chức tài chính, startup thử nghiệm các giải pháp Fintech khác nhau.

Cùng năm đó, ConsenSys công bố báo cáo về hệ sinh thái blockchain Singapore với nhận định rằng quốc đảo sư tử đã duy trì ổn định môi trường pháp lý luôn ủng hộ doanh nghiệp và hỗ trợ các công nghệ mới như blockchain, bằng chứng là trong hơn một thập kỷ, Singapore luôn nằm trong số ba quốc gia hàng đầu về Chỉ số Môi trường Kinh doanh do World Bank đánh giá. Theo báo cáo của Cục Phát triển truyền thông Infocomm (IMDA), thị trường blockchain Singapore có tiềm năng đạt được phạm vi chi tiêu thị trường từ 201 triệu - 272 triệu USD vào năm 2022 và 1,9 tỉ - 2,6 tỉ USD vào năm 2030 với tốc độ CAGR là 32,5%.

3 năm sau, ngay cả khi những "sóng gió" như vụ FTX phá sản xảy ra, ông Lawrence Wong - Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Singapore vẫn giữ lập trường về tài sản số, trong một phát biểu tại Bloomberg New Economy Forum 2022: "Chúng tôi sẽ siết chặt, xem xét lại những quy định cần thiết, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi tiến bộ xung quanh tài sản số, lĩnh vực mà chúng tôi cho rằng có tiềm năng rất lớn".

Chính những chiến lược quản lý minh bạch, cởi mở của Singapore, vừa giám sát thị trường hiệu quả vừa giúp doanh nghiệp nắm bắt những tiến bộ công nghệ, đã khiến VBA quyết định tổ chức sự kiện The Connect ở Singapore nhằm học hỏi kinh nghiệm từ các lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành tại quốc đảo này.

Sự kiện The Connect do Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức diễn ra từ ngày 20 - 22.4 tại Singapore, gồm hoạt động gặp gỡ, hội đàm với các tổ chức tài chính, công nghệ hàng đầu ở Singapore, kết hợp buổi tiệc tối networking giữa doanh nghiệp và quỹ đầu tư. Trong chuyến đi này, ban lãnh đạo và nhóm chuyên gia VBA có dịp đồng hành cùng đại diện từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đại diện của những startup công nghệ Việt đầy triển vọng như Verichains, LocaMos, DecomWings, TrustKeys Network và AIT Labs.

Gặp gỡ các tổ chức, hiệp hội hàng đầu Singapore

VBA đã có một số buổi gặp gỡ với các tổ chức công nghệ, tài chính lớn tại Singapore, bao gồm: Phòng Thương mại Quốc tế Singapore (SICC); Hiệp hội Blockchain Singapore; Hiệp hội Fintech Singapore; Hiệp hội Thương mại hàng đầu cho ngành công nghệ của Singapore (SGTECH); Hiệp hội Công nghiệp Blockchain & Tiền điện tử Singapore (ACCESS); Quỹ Đầu tư UOB (United Overseas Bank Venture Management); văn phòng Google Cloud; văn phòng Amazon Web Services; SICPA (Tập đoàn Thụy Sỹ cung cấp các loại mực bảo mật cho tiền tệ và các tài liệu nhạy cảm); Antler (vườn ươm doanh nghiệp và công cụ tăng tốc khởi nghiệp); CertiK (nền tảng xếp hạng tập trung vào bảo mật hàng đầu để phân tích và giám sát các giao thức Blockchain và dự án DeFi); Tập đoàn Công nghệ JDI…

Đoàn VBA làm việc cùng Phòng Thương mại Singapore (SICC)

Đặc biệt là cuộc hội đàm với Phòng Thương mại Singapore (SICC) nhằm trao đổi về việc xây dựng bộ tiêu chuẩn chung cho cộng đồng và cơ hội hợp tác đa phương. Đây là tổ chức uy tín và lâu đời tại Singapore, được thành lập vào năm 1837. Với hơn 190 năm hoạt động, SICC mang đến cho các thành viên nhiều cơ hội hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ, tạo cơ hội cho các startup, doanh nghiệp đa quốc gia muốn mở rộng kinh doanh tại Singapore.

Đại diện VBA cùng các thành viên đoàn công tác còn ghé thăm trụ sở Google Cloud, gặp gỡ các doanh nghiệp như Cardano và Amazon Web Services để thảo luận về việc hợp tác và trao đổi tài liệu giáo dục. Tại đây, đoàn nghe chia sẻ về những kế hoạch và định hướng phát triển hệ sinh thái Web3 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của các đối tác.

Tạo điều kiện để startup công nghệ tiếp cận quỹ đầu tư

Sự kiện chính của chuỗi hoạt động tại Singapore là Tiệc tối The Connect diễn ra ngày 20.4 tại khách sạn Shangri-la, với sự tham gia của 10 quỹ và tổ chức quốc tế như UOB Ventures, SICPA, JDI,… Về phía Việt Nam có các đại diện từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các startup công nghệ tại Việt Nam.

Góp mặt tại chương trình, bà Vân Hiền - Tổng thư ký VBA cho biết: "Tính cộng đồng và xuyên biên giới (cross-border) chính là điều khiến công nghệ blockchain phát triển vững mạnh. Nếu không xây dựng được cộng đồng, không tạo sự kết nối, các doanh nghiệp, tổ chức ứng dụng blockchain sẽ chỉ là những cá thể đơn lẻ, không tìm được tiếng nói chung. Mục tiêu của VBA khi vươn ra quốc tế cũng là tăng cường trao đổi tài liệu giáo dục và cùng xây dựng bộ tiêu chuẩn về blockchain với các tổ chức lớn, đồng thời tạo cơ hội cho các thành viên doanh nghiệp hiểu hơn về thị trường tại các quốc gia mà chúng tôi đã đi qua".

Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam phát biểu đầu giờ

Hoạt động mở ra nhiều cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp trong ngành, giữa quỹ đầu tư và startup. Các khách tham dự đều được giới thiệu nhanh về tổ chức, giúp hiểu được mục tiêu vai trò của các công ty để dễ dàng tiếp cận và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đúng với tiêu chí của chương trình.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (trái) và VBA trao đổi cùng khách mời (phải)

The Connect là chuỗi sự kiện do Hiệp hội Blockchain Việt Nam khởi xướng và tổ chức định kỳ với mục tiêu thúc đẩy hợp tác ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và mở rộng phạm vi tiếp cận tới các khối kinh tế lớn trên toàn cầu, mang lại cơ hội học hỏi kinh nghiệm thực tế. Kể từ khi khởi động vào tháng 3/2023, The Connect đã được tổ chức tại Thái Lan (tháng 3.2023), Singapore (tháng 4.2023) và dự kiến sẽ có mặt tại Hồng Kông vào tháng 5.2023, Hàn Quốc (tháng 6.2023).