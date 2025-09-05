Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

VBA, KuCoin và 1Matrix hợp tác phát triển blockchain và tài sản số tại Việt Nam

Thảo Ngọc
Thảo Ngọc
05/09/2025 14:31 GMT+7

Ngày 29.8.2025, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Tập đoàn KuCoin và Công ty 1Matrix đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược.

Đây là một cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong việc phát triển hạ tầng blockchain, thúc đẩy ứng dụng tài sản số và góp phần kiến tạo nền kinh tế số tại Việt Nam.

VBA, KuCoin và 1Matrix hợp tác phát triển blockchain và tài sản số tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đại diện VBA, KuCoin và 1Matrix ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Theo nội dung thỏa thuận, ba bên sẽ phối hợp thành lập liên doanh tại Việt Nam, tập trung phát triển hạ tầng blockchain, triển khai nền tảng giao dịch thử nghiệm, giải pháp thanh toán số, định danh điện tử và các công cụ quản lý rủi ro tuân thủ chuẩn quốc tế. Trong đó, KuCoin đảm nhận việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu, 1Matrix phát triển hạ tầng và nguồn lực trong nước, còn VBA giữ vai trò kết nối chính sách, xây dựng chuẩn mực và hỗ trợ truyền thông.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA đồng thời là Chủ tịch 1Matrix, đánh giá cao ý nghĩa của sự hợp tác giữa ba bên. Ông nhấn mạnh, sự hợp tác này không chỉ góp phần thúc đẩy thị trường tài sản số mà còn mở ra cơ hội hội nhập quốc tế, hướng tới một hệ sinh thái tài chính số minh bạch và bền vững.

VBA, KuCoin và 1Matrix hợp tác phát triển blockchain và tài sản số tại Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch 1Matrix kỳ vọng hợp tác giữa ba bên sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài sản số và hướng tới hệ sinh thái tài chính số minh bạch

Ông Damen Chen, Phó chủ tịch, Giám đốc Khối Thương mại Tập đoàn KuCoin, chia sẻ: "Thông qua hợp tác với VBA và 1Matrix, KuCoin mong muốn cùng phát triển công nghệ blockchain và đồng hành lâu dài trong việc xây dựng niềm tin của cộng đồng, thúc đẩy giáo dục tài sản số và nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp blockchain tại Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là cùng các đối tác kiến tạo nên một thị trường minh bạch, an toàn và có khả năng cạnh tranh quốc tế, qua đó đưa Việt Nam trở thành một trong những cột mốc quan trọng trên bản đồ phát triển blockchain toàn cầu".

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VBA, 1Matrix và KuCoin được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho một mô hình tiên phong trong lĩnh vực blockchain tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa Chiến lược Blockchain Quốc gia, đồng thời đưa Việt Nam trở thành điểm sáng mới trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

blockchain VBA kucoin 1Matrix tài sản số Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược
