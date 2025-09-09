VCCI đề nghị làm rõ điều kiện để hộ kinh doanh sử dụng phần mềm miễn phí

Trong đó, về hỗ trợ cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh (điều 9), dự thảo quy định Nhà nước cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nền tảng số tích hợp các giải pháp chuyển đổi số bao gồm phần mềm kế toán có tính năng đảm bảo tích hợp được với phần mềm hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và dịch vụ chữ ký số mà doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sử dụng theo quy định tại khoản 3 điều 12 Nghị định 198.

Tuy nhiên, theo VCCI, dự thảo lại không quy định làm thế nào để doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có được phần mềm miễn phí này nên nhằm đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện, đề nghị quy định rõ về vấn đề này.

Thứ 2, về hỗ trợ miễn phí dịch vụ đào tạo về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (điều 10), dự thảo quy định hỗ trợ dịch vụ đào tạo về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nguyên tắc, quy trình hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị định 80.

Tuy nhiên, VCCI cho rằng, các quy định về hỗ trợ của Nghị định 80 là quy trình hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, không phải hỗ trợ cho hộ gia đình và cá nhân kinh doanh. Do đó, nếu không quy định bổ sung về việc hỗ trợ cho đối tượng là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì khi triển khai thực hiện sẽ gặp khó vì có thể các đối tượng áp dụng sẽ hiểu khác nhau hoặc lúng túng không biết áp dụng như thế nào.

Để đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai, tổ chức này cũng đề nghị hoặc sửa đổi quy định tại điều 32 Nghị định 80 về việc bổ sung đối tượng được hỗ trợ là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc quy định về việc hỗ trợ cho đối tượng là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh tại nghị định này, còn hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa dẫn chiếu theo quy định tại Nghị định 80.

Ngoài ra, liên quan trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (điều 14), doanh nghiệp trách nhiệm "cung cấp thông tin, tài liệu về doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức hỗ trợ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp". VCCI nêu quan điểm: Quy định này chưa rõ về loại thông tin, tài liệu doanh nghiệp phải cung cấp (thông tin, tài liệu về doanh nghiệp là phạm vi khá rộng) và trường hợp phải cung cấp (theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức hỗ trợ) là quy định chưa rõ. Từ đó đề nghị hoặc bỏ quy định này hoặc quy định rõ ràng hơn về các loại thông tin của doanh nghiệp và trường hợp phải cung cấp.

VCCI cũng góp ý cho các quy định về hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh; hỗ trợ thuê nhà, đất là tài sản công; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số liên quan thời gian tính lãi, các chi phí được trừ… được quy định tại dự thảo.