* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Hơn ai hết 2 đội U.19 Khánh Hòa (3 điểm) và Đà Nẵng (1 điểm) đều hiểu đây là trận đấu sống còn không được quyền hòa hoặc thua mà cần phải nỗ lực để giành chiến thắng ở lượt trận cuối cùng vòng bảng VCK giải U.19 quốc gia. Vì nếu thua chắc chắn sẽ bị loại, còn nếu hòa đội bóng sông Hàn cũng lên đường rời cuộc chơi, trong khi Khánh Hòa phải chờ kết quả trận cùng giờ giữa Hà Nội và Tây Ninh mới biết số phận của mình.

Đặt trường hợp U.19 Tây Ninh cũng hòa luôn thì với 1 điểm có được sẽ giúp đội bóng phố biển sẽ xếp trên chủ nhà do hơn đối đầu. Nhưng nếu Tây Ninh thắng Hà Nội thì 1 điểm giành được của Khánh Hòa chỉ có thể giúp họ đứng thứ 3 (bằng điểm, thua đối đầu U.19 Hà Nội) và khi đó dù có 4 điểm thì nguy cơ bị loại có thể xảy đến do phải chờ kết quả ngày hôm sau của 2 bảng B và C.

U.19 Khánh Hòa (áo đỏ) sẽ tự quyết cơ hội đi tiếp Khả Hòa

Phân tích như thế để thấy cả U.19 Khánh Hòa và U.19 Đà Nẵng đều không có nhiều chọn lựa. Với tính chất một mất một còn nên 2 đội sẽ phải đá vì danh dự và thương hiệu của chính mình nên chắc chắn sẽ bung hết sức.

U.19 Khánh Hòa qua 2 trận cho thấy dưới bàn tay của HLV Đặng Đạo chơi thật tự tin, đấu pháp rõ nét và quan trọng là ý chí, tinh thần mạnh mẽ. Họ còn có một vũ khí đó là sự ngổ ngáo khi không hề biết ngán ngại bất cứ đối thủ nào. Cần tổ chức phòng ngự với đội hình có chiều sâu thì Khánh Hòa xây dựng sự liên kết giữa các vị trí rất ổn định, cần chơi đôi công thì sẵn sàng tràn lên gây sức ép với đối thủ chứ không chỉ biết co cụm. Chính cách đá này của Khánh Hòa thông qua vai trò điều phối của nhạc trưởng Võ Ngọc Hải đã giúp họ trở thành đội bóng rất khó bị đánh bại.

U.19 Đà Nẵng cần phải vượt qua chính mình Khả Hòa

Trong khi đó, U.19 Đà Nẵng sau cú sốc thua chủ nhà cần phải siết lại đội hình. Về lực lượng thầy trò HLV Phan Thanh Đức không kém ai, nhưng sau trận hòa hay trước U.19 Hà Nội ở ngày đầu thì U.19 Đà Nẵng đã không thể hiện được chính mình trước chủ nhà. Nhiều vị trí của đội bóng sông Hàn chơi có phần luống cuống, khi bị áp sát thì bộc lộ sự lúng túng trong khả năng kiểm soát bóng. Thanh Hùng, Nhật Đông, Tuấn Anh, Thành Nhân cần giữ cái đầu tỉnh táo hơn thì mới có thể triển khai tốt lối chơi, từ đó mới phát huy những miếng đánh hiệu quả.

Chỉ cần U.19 Đà Nẵng ổn định tốt tâm lý, quên đi trận thua bất ngờ trước U.19 Tây Ninh thì cửa lọt vào tứ kết vẫn có thể mở ra với họ. Trưởng đoàn Trương Văn Lợi, cựu thủ môn tuyển quốc gia trước đây khẳng định: "Dẫu rằng sẽ rất khó nhưng U.19 Đà Nẵng quyết không từ bỏ mục tiêu, thi đấu thật cố gắng để có kết quả tốt nhất".

Trận đấu lúc 15 giờ 30 chiều nay được trực tiếp trên YouTube thể thao 360 của Báo Thanh Niên.