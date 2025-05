VCPMC lên tiếng khi bị tố ngăn chặn phổ biến ca khúc cách mạng

Báo cáo giải trình về việc này vừa được VCPMC gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời thông tin trong cuộc gặp mặt báo chí về sơ kết hoạt động những tháng đầu năm 2025 của trung tâm vào ngày 13.5.

Có hay không việc VCPMC lạm dụng độc quyền, tận thu tác quyền?

Trước đó, ngày 18.4, Công ty BH Media, đơn vị quản lý những sản phẩm âm nhạc của Hãng phim Trẻ, đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng phản ánh về việc VCPMC đã có hành vi cản trở việc phổ biến các tác phẩm âm nhạc cách mạng trên nền tảng số. Theo phản ánh của BH Media, vào dịp 30.4 vừa qua, hàng loạt video âm nhạc cách mạng nổi tiếng của Việt Nam đã bị VCPMC chặn trên nền tảng YouTube. Cụ thể, là các nhạc phẩm: Vì nhân dân quên mình, Bài ca thống nhất, Hành khúc ngày và đêm của tác giả Phan Huỳnh Điểu và tác phẩm Đoàn Vệ quốc quân thuộc album Bài ca người lính Vol.2 do Hãng phim Trẻ đầu tư sản xuất.

Video Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây bị chặn, khán giả chỉ nhìn thấy tiêu đề video chứ không thể xem, nghe được nội dung Ảnh: BH Media cung cấp

Phía BH Media cho biết họ không đồng tình với cách "tận thu tác quyền" của VCPMC, bởi YouTube đã trả tiền tác quyền cho các video âm nhạc của Hãng phim Trẻ. Cụ thể, trên hệ thống quản lý nội dung của YouTube hiển thị rất rõ thông tin: VCPMC_CS (tức VCPMC) đã gắn quyền vào tác phẩm Đoàn Vệ quốc quân và nhận 100% "quyền biểu diễn" (PR - Performance Right) và 100% "quyền sao chép" (MR - Mechanical Right). Tức là, VCPMC sẽ được nhận tiền tác quyền do YouTube trả.

Bản đối soát VCPMC gửi cho nhạc sĩ thu tiền từ YouTube ghi rõ một bài hát được đối soát thanh toán hai khoản MR (Mechanical Right - quyền sao chép) và PR (Performance Right - quyền biểu diễn), cho thấy VCPMC đã được YouTube trả tiền tác quyền Nguồn: BH Media cung cấp

"Hầu hết các sản phẩm của Hãng phim Trẻ đều được sản xuất từ hàng chục năm trước. Hiện giờ những video này không còn giá trị thương mại, chỉ còn giá trị văn hóa, lịch sử. Việc phát hành lại trên nền tảng YouTube là nỗ lực của các hãng băng đĩa truyền thống nhằm nối dài đời sống cho những sản phẩm văn hóa của họ. Mặt khác, công chúng cũng được hưởng lợi từ việc tiếp cận các sản phẩm văn hóa này, mà không phải trả phí", đại diện Công ty BH Media cho hay.

"YouTube đã đóng tác quyền cho từng video âm nhạc, nhưng VCPMC vẫn muốn thu thêm tác quyền vài lần nữa, sẽ làm khó cho bên sản xuất. Có những video không còn giá trị về mặt thương mại, nhưng lại có giá trị văn hóa, lịch sử. Nếu VCPMC tận thu phí tác quyền sẽ chỉ khiến các bên phải cân nhắc xóa bỏ video khỏi YouTube, điều này sẽ khiến các tác giả bị thiệt hại đầu tiên. Trong bối cảnh thúc đẩy công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số, việc tận thu tiền tác quyền có thể khiến nhiều nhà sản xuất không dám mạnh dạn đầu tư", phía BH Media lập luận.

VCPMC khẳng định "không lạm dụng"

Phía VCPMC cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ phía BH Media, trung tâm đã cho tiến hành đối soát dữ liệu. Kết quả đối soát cho thấy tất cả các tác phẩm âm nhạc được sử dụng trong các bản ghi này đều thuộc quyền sở hữu của các tác giả/chủ sở hữu là thành viên VCPMC, và đang nằm trong phạm vi quản lý, bảo vệ của VCPMC. Đồng thời, các bản ghi có sử dụng các tác phẩm nêu trên, được đăng tải theo đường link mà BH Media cung cấp, đều thuộc trường hợp sử dụng tác phẩm mà không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả và chưa thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền. Cụ thể gồm các tác phẩm/bản ghi: Đoàn Vệ quốc quân (tác giả: Phan Huỳnh Điểu), Sợi nhớ sợi thương (nhạc: Phan Huỳnh Điểu, thơ: Thúy Bắc), Ở hai đầu nỗi nhớ (nhạc: Phan Huỳnh Điểu, thơ: Hoài Thu) - đăng tải tại link video Nhạc cách mạng: Bài ca thống nhất; Sợi nhớ sợi thương (nhạc: Phan Huỳnh Điểu, thơ: Thúy Bắc) - đăng tải tại link video Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây - Nhạc cách mạng; Cô gái mở đường (tác giả: Xuân Giao), Chào sông Mã anh hùng (tác giả: Xuân Giao) - đăng tải tại link video Nhạc cách mạng: Giai điệu Tổ quốc (Hãng phim Trẻ), Tiến bước dưới quân kỳ (tác giả: Doãn Nho) - đăng tải tại link video Vì nhân dân quên mình - Nhạc cách mạng: Đất nước trọn niềm vui", Chiếc gậy Trường Sơn (tác giả: Phạm Tuyên) - đăng tải tại link video Hành khúc ngày và đêm - Nhạc cách mạng (Hãng phim Trẻ).

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng giám đốc VCPMC thông tin về sự việc đến các cơ quan báo chí Ảnh: VCPMC cung cấp.

"Tất cả các bản ghi tác phẩm nói trên mà VCPMC áp dụng biện pháp công nghệ để xử lý hành vi xâm phạm bản quyền trên nền tảng YouTube đều có đầy đủ cơ sở pháp lý và có căn cứ theo Đơn kiến nghị để xử lý xâm phạm của các tác giả, đại diện hoặc chủ sở hữu quyền tác giả: Phạm Tuyên, Doãn Nho, Phan Huỳnh Điểu, Xuân Giao…", phía VCPMC giải thích về việc ra quyết định chặn.

Về thông tin mà BH Media cho rằng: "Bản ghi các tác phẩm… do Hãng phim Trẻ cấp quyền độc quyền phổ biến cho BH Media", VCPMC phản hồi, điều này (nếu đúng) thì chỉ giải quyết về vấn đề bản ghi (video/audio) thuộc phạm vi giao dịch giữa BH Media và Hãng phim Trẻ. Theo dữ liệu của VCPMC thì cả hai đơn vị này đều không có hợp đồng với VCPMC để xin phép, trả tiền sử dụng các tác phẩm nêu trên theo hình thức "phát hành vật lý" (băng đĩa) hoặc hình thức "phát hành trực tuyến" (trên môi trường mạng).