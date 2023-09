An Giang từng tổ chức thành công nhiều giải thể thao truyền thống như đua đò, đua thuyền. Nơi đây cũng có đường đua xe đạp địa hình từng là nơi tập luyện, thi đấu của các tuyển thủ xe đạp Việt Nam. Ngày 12.11 tới đây, giải chạy địa hình "Núi Cấm Trail" lần đầu tổ chức tại An Giang, góp thêm sân chơi mới nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao và giúp kích thích, phát triển du lịch.

Đoàn tiền trạm giải chạy địa hình "Núi Cấm Trail" 2023 HÂN NGUYỄN

Theo thông tin từ BTC, "Núi Cấm Trail" 2023 dự kiến thu hút hơn 1.000 VĐV tham gia, tranh tài 4 cự ly gồm: 5 km, 15 km, 21 km và 42 km. Nét đặc biệt của giải là các VĐV được trải nghiệm trên cung đường băng qua núi, rừng, qua nhà dân và các địa điểm tham quan, du lịch nổi tiếng ở khu vực núi Cấm.

Các VĐV đi tiền trạm cung đường dự kiến diễn ra giải bày tỏ một số vấn đề lo ngại khi thi đấu ở "Núi Cấm Trail" như nơi ăn chốn ở, an toàn đường đua. Những khó khăn này đã được đưa ra để cùng BTC bàn bạc, nhằm có giải pháp tháo gỡ.

Chẳng hạn VĐV băn khoăn về việc ở khu vực diễn ra giải, muỗi rất nhiều. Ngoài ra trên lộ trình thi đấu ngang nhà dân cũng có nhiều chó. Về điều này đại diện BTC cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương để có biện pháp phòng chống muỗi và nhờ người dân nhốt chó khi giải diễn ra.

Đơn vị đăng cai An Giang cùng các nhà đồng hành cũng hỗ trợ tốt nhất cho các VĐV như giảm 20% giá phòng khách sạn.



Núi Cấm Trail là giải chạy địa hình đầu tiên được tổ chức ở An Giang HÂN NGUYỄN

"Núi Cấm Trail" 2023 là giải chạy địa hình đầu tiên không chỉ của An Giang mà còn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giải do Viettrace365 kết hợp cùng Ban quản lý khu du lịch núi Cấm và các đối tác tổ chức dưới sự cho phép từ Sở VH-TT-DL An Giang.