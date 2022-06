Vẽ bậy và dấu hỏi về an toàn metro

Cứ như thể các đoàn tàu này đang tập kết ở giữa đường giữa chợ không thể bảo vệ được, chứ không phải là tập kết ở một khu depot chuyên nghiệp.

Depot là nói tắt của Inland Container Depot (ICD), là cảng cạn, cảng khô, cảng nội địa. Khu depot Long Bình rộng hơn 20 ha, có chức năng là khu trung tâm điều khiển, sửa chữa, bảo dưỡng tàu thuộc tuyến metro số 1. Các tòa nhà vận hành, bảo dưỡng, bãi đỗ tàu, trạm vệ sinh, đường ray, hệ thống điện, khu văn phòng... trong khu depot đã được xây dựng. Và đương nhiên, depot Long Bình được bố trí bảo vệ để không chỉ giữ gìn tài sản mà còn để đảm bảo các điều kiện an toàn trong vận hành, bảo dưỡng.

Thế mà lại có chuyện ai đó đã dễ dàng lọt vào khu depot và đủ thời gian để thoải mái thực hiện vẽ tranh graffiti bôi bẩn 2 đoàn tàu. Chuyện này tưởng nhỏ, nhưng nó đặt ra thêm câu hỏi cho các nhà quản lý dự án và làm dài thêm danh sách những câu hỏi lo ngại liên quan đến công trình tàu điện đô thị đầu tiên của TP.HCM. Câu hỏi về tiến độ? Câu hỏi tại sao lại có thể dễ dàng vào khu depot vẽ tranh graffiti bôi bẩn như thế?

Mỗi câu hỏi đặt ra đều là chuyện tốn tiền tốn của. Kéo dài tiến độ hết năm này qua năm khác thì đội vốn vài trăm phần trăm. Dùng sơn xịt vẽ vài thứ nguệch ngoạc lên thành tàu trông giỡn chơi như thế nhưng làm phát sinh khối chuyện khối tiền để hoàn trả nguyên trạng.





Giờ lôi lực lượng bảo vệ ra để chấn chỉnh thật nghiêm đương nhiên là chuyện phải làm, nhưng cũng chỉ là chuyện “mất bò mới lo làm chuồng”. Phải đặt ra những tình huống quản lý có trách nhiệm hơn để lên kịch bản phòng ngừa triệt để. May là tàu bị bôi bẩn ở thời gian nằm chờ vận hành, chứ sau này đi vào vận hành rồi mà xảy ra tình trạng tương tự thì đồng nghĩa với chuyện thành phố có khi phải chấp nhận hình ảnh những đoàn tàu bẩn “biểu dương lực lượng”, trở thành nguồn lây lan cảm hứng cho những kẻ chuyên bày trò vẽ tranh bôi bẩn đường phố, bôi

bẩn công trình. Đó là chưa nói đến vấn đề an ninh, an toàn cho bảo dưỡng, vận hành nếu ai cũng có thể ra vào tự do như vậy.

Nhìn rộng ra bối cảnh mỹ quan đô thị, nạn vẽ tranh graffiti đường phố bừa bãi, viết vẽ bậy bôi bẩn tường nhà, gầm cầu, cửa kéo… như một vấn nạn kinh niên cần có cách giám sát hiệu quả bằng các giải pháp hiện đại hơn, như tăng cường camera an ninh, để ngăn chặn kịp thời và phải truy cho ra để nghiêm trị nhằm răn đe những kẻ thiếu ý thức công cộng.