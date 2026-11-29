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Khác với hình ảnh trong các sản phẩm âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại, Đinh Hiền Anh chọn thiết kế tôn lên vẻ gợi cảm khi xuất hiện tại sự kiện thời trang.
Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam kéo dài từ ngày 26.11 đến 28.11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội). Sự kiện quy tụ những gương mặt đình đám của làng giải trí Việt ở nhiều lĩnh vực như ca sĩ Đinh Hiền Anh, NSƯT Việt Anh, Quỳnh Nga, Á hậu Đào Hiền...
Từ những lựa chọn trang phục mang đậm dấu ấn cá nhân đến phong thái xuất hiện đầy cuốn hút, dàn khách mời không chỉ khuấy động bầu không khí trước giờ G mà còn biến thảm đỏ thành một sàn diễn thời trang thực thụ.
Đinh Hiền Anh cùng dàn sao đọ sắc
Đinh Hiền Anh kết hợp trang phục với bộ trang sức ngọc trai nhân tạo có hình dáng độc đáo, kiểu tóc búi sang trọng. Chuyên gia trang điểm John Kim chọn phong cách tạo lớp nền tự nhiên, giúp ca sĩ trông trẻ trung hơn
Ảnh: NVCC
Người mẫu, diễn viên Ngọc Huyền lăng xê váy cut-out. Trong khi đó, Á hậu Việt Nam 2026 - Khánh Linh gây ấn tượng bằng đầm cổ yếm xuyên thấu của Hà Duy, tôn lên nhan sắc ngọt ngào
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