Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam kéo dài từ ngày 26.11 đến 28.11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội). Sự kiện quy tụ những gương mặt đình đám của làng giải trí Việt ở nhiều lĩnh vực như ca sĩ Đinh Hiền Anh, NSƯT Việt Anh, Quỳnh Nga, Á hậu Đào Hiền...

Từ những lựa chọn trang phục mang đậm dấu ấn cá nhân đến phong thái xuất hiện đầy cuốn hút, dàn khách mời không chỉ khuấy động bầu không khí trước giờ G mà còn biến thảm đỏ thành một sàn diễn thời trang thực thụ.

Đinh Hiền Anh cùng dàn sao đọ sắc

Xuất hiện trong đêm bế mạc Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Đinh Hiền Anh khoe nhan sắc trẻ trung trong bộ đầm bằng nhung, tông màu sáng của nhà thiết kế Hà Linh Thư. Thiết kế tạo ấn tượng bằng kỹ thuật thủ công chần bông tạo thành những bông hoa lớn trên bề mặt, tốn hai ngày thực hiện. Điểm nhấn xuyên suốt là những chi tiết đính cườm và sequin, giúp người mặc thêm nổi bật Ảnh: NVCC

Đinh Hiền Anh kết hợp trang phục với bộ trang sức ngọc trai nhân tạo có hình dáng độc đáo, kiểu tóc búi sang trọng. Chuyên gia trang điểm John Kim chọn phong cách tạo lớp nền tự nhiên, giúp ca sĩ trông trẻ trung hơn Ảnh: NVCC

Việt Anh và Quỳnh Nga tình tứ tại thảm đỏ Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam. Nam diễn viên Chạy án chọn blazer trắng cắt cúp hiện đại và quần tây đen. Trong khi đó, "cá sấu chúa" ghi điểm bằng đầm cúp ngực đính đá, xuyên thấu Ảnh: NVCC

Á hậu Mai Ngô gợi cảm trong đầm xuyên thấu xẻ ngực sâu tới eo. Thời gian qua, cô tích cực hoạt động ở nhiều vai trò, sau khi ghi tên mình vào top 12 Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 Ảnh: BTC

Á hậu Miss World Vietnam 2023 Đào Hiền tỏa sáng với đầm corset quây ngực, kết hợp kiểu tóc xoăn buông lơi. Gần đây, người đẹp gây chú ý khi tốt nghiệp thạc sĩ sau quãng thời gian "miệt mài đèn sách" Ảnh: BTC

Người mẫu, diễn viên Ngọc Huyền lăng xê váy cut-out. Trong khi đó, Á hậu Việt Nam 2026 - Khánh Linh gây ấn tượng bằng đầm cổ yếm xuyên thấu của Hà Duy, tôn lên nhan sắc ngọt ngào Ảnh: BTC

Người mẫu The Face Vietnam - Nông Thị Hằng diện đầm vàng ánh kim khoe vai trần. Sở hữu sắc vóc nổi bật, cô được động viên thử sức ở những đấu trường sắc đẹp trong thời gian tới Ảnh: BTC