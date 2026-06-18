Vẽ 'hệ sinh thái' 40.000 tỉ đồng, 'ông trùm' lừa hơn 1.200 người sập bẫy

TAND TP.Hà Nội mới đây mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Sỹ Anh Tuyên (50 tuổi) mức án 20 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Nhung (59 tuổi) 12 năm tù, Trần Trí Trung (43 tuổi) 11 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng chiêu vẽ ra "hệ sinh thái" 40.000 tỉ, Chủ tịch Công ty GMT khiến hơn 1.200 người sập bẫy ẢNH: PHÚC BÌNH

Nội dung vụ án cho thấy, Công ty GMT do Sỹ Anh Tuyên thành lập và làm Chủ tịch HĐQT, ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai.

Với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, Tuyên thống nhất với Nhung và Trung (cùng là Phó chủ tịch HĐQT) xây dựng "hệ sinh thái GMT".

Các bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc công ty có có nguồn tiền 40.000 tỉ đồng, kết quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" luôn cao.

Người nào muốn tham gia "hệ sinh thái" sẽ phải theo khóa đào tạo do Tuyên trực tiếp giảng dạy, kéo dài 30 ngày. Học phí 24 triệu đồng, trong đó người tham gia đóng 8 triệu, còn 16 triệu công ty sẽ "hỗ trợ".

Theo quảng cáo, học viên sẽ được hưởng nhiều quyền lợi như cấp chứng chỉ tốt nghiệp, nhận nhẫn vàng, bố trí công ăn việc làm… Kết thúc khóa học, nếu cá nhân muốn lập công ty thành viên thì phải đóng 30% vốn điều lệ, phần còn lại công ty sẽ đầu tư.

Các bị cáo còn hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên, mang lại lợi nhuận 38%/năm…

Với các thủ đoạn trên, từ đầu năm 2022 đến tháng 6.2025, Sỹ Anh Tuyên cùng đồng phạm thu của hơn 1.200 người với tổng số tiền gần 90 tỉ đồng.

Tiền thu được, nhóm bị cáo sử dụng để thuê văn phòng, mua sắm thiết bị, nguyên liệu sản xuất nước ion kiềm; tổ chức sự kiện, hội thảo; trả lãi cho nhà đầu tư, lương nhân viên, lãi ngân hàng…

"Hệ sinh thái" GMT dù thành lập tới 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước, nhưng toàn bộ không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đăng thông báo tìm bị hại trên báo chí 2 lần, đồng thời ủy thác điều tra đến công an các địa phương để làm việc với gần 1.260 người tham gia hệ thống.

Đến nay, Viện KSND tối cao xác định có 474 bị hại yêu cầu bồi thường. Do đó, tòa buộc bị cáo Tuyên hoàn trả cho những người này hơn 48 tỉ đồng.

Đối với hơn 41 tỉ đồng còn lại do các bị hại không yêu cầu nhận lại, cơ quan tố tụng xác định đây là khoản tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội nên tịch thu, sung công quỹ.